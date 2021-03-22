Опасность, бедность и гостеприимство: ведущий шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич отправился в Бразилию

Ведущий побывал в одном из крупнейших городов Бразилии – Рио-де-Жанейро

Анатолий Анатолич отправился в большое путешествие, чтобы в тревел-шоу "Всюди люди" на телеканале "Украина" раскрыть самые интересные факты о разных народах мира. Первой страной, которую посетил ведущий стала Мексика, а второй – Бразилия. Телезвезда в своих социальных сетях приоткрыл завесу съемочного процесса и поделился интересными фактами о стране Латинской Америки и ее жителях.

Сейчас ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич находится в одном из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро. Вместе с командой шоу "Всюди люди" они посещают известные и самые интересные места, наблюдая за жизнью бразильцев. Так, в своем Instagram Анатолий Анатолич уже успел поделиться впечатляющими фактами и даже разрушить некоторые представления о знаменитых местах.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я нахожусь в южных фавелах, как мне рассказали – они более безопасны, чем северные. По ним можно гулять. Здесь невероятная атмосфера, и честно говоря, именно так я и представлял эти места. Фавелы чем-то похожи на крымский Гурзуф – все настроено друг на друге", – поделился ведущий телеканала "Украина".

Кроме того, Анатолий Анатолич посетил местную вечеринку, которая проходила прямо в фавелах и по его словам – эти места имеют необычный колорит:

"Атмосфера очень крутая! Это напоминает украинское село, где все друг друга знают, общаются, обнимаются. Причем это не кафешка и не ресторан – просто место, где собираются местные, чтобы отдохнуть, потанцевать. К тому же, отсюда видно статую Иисуса Христа – один из символов Рио-де-Жанейро. Я не ожидал, что фавелы будут такими, а они оказались вовсе не опасными, а также домашними", – рассказал Анатолий Анатолич в своем Instagram.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот на утреннюю прогулку Анатолий Анатолич вышел без дополнительных гаджетов, ведь на рецепции отеля его предупредили, что брать с собой ценные вещи в этой местности опасно. Однако сам ведущий отметил, что бразильцы выглядят любезными, спокойными и ведут здоровый образ жизни, поэтому даже утром там можно встретить много местных жителей, которые выходят на пробежку.

"Для меня Рио-де-Жанейро открылся благодаря людям, – отметил ведущий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич. – Некоторые из местных живут на 120$ в месяц, но имеют виды на миллион. Устраивают вечеринки дома, которые круче всего, где я был до этого".

Еще больше интересных фактов и историй об экзотической стране зрители телеканала "Украина" узнают в первых выпусках тревел-шоу "Всюди люди". Анатолий Анатолич посетит местных жителей Рио-де-Жанейро, расскажет о медицине и развитии пластической хирургии, условиях труда бразильцев, об отдыхе, танцах, сериалах и футболе. Кроме того, ведущий узнает о семейном быте и об отношениях между мужчинами и женщинами.

Как проходили съемки Анатолия Анатолича в Мексике – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Анатолий Анатолич и Юла в третий раз станут родителями: фото.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться