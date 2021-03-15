"Всюди люди": першою країною, в яку вирушив Анатолій Анатоліч, стала Мексика

Ведучий почав знайомити українців із архітектурою і природою Мехіко

Телеканал "Україна" працює над новим тревел-шоу "Всюди люди", ведучим якого став Анатолій Анатоліч. Телезірка відправився в далеку і загадкову Мексику, щоб розповісти про життя і побут місцевих жителів і зруйнувати уявні стереотипи про екзотичну країну.

Днями ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч відправився в Мексику, збирати і відкривати українцям цікаві факти про країну та її жителів. У своїх соціальних мережах телезірка пообіцяв ділитися враженнями від перебування в столиці країни Мехіко. А почав він зі свого щоденного ритуалу – ранкової пробіжки о 6:35.

"Вийшов на пробіжку і сподіваюся отримати максимум задоволення! Перше, що хочу сказати – тут досить особливий запах – пахне не містом, а зеленню, ніби перебуваєш за містом, хоча насправді я в центрі столиці, – поділився ведущий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч у своєму Instagram. – На вулиці нікого, місто ще спить. І в цьому особливий кайф! Моя порада: якщо хочете краще дізнатися про місцевість, в яку приїхали – вийдіть на пробіжку вранці".

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, ведущий почав знайомити українців з архітектурою і природою Мехіко, трохи розповів про місцеву кухню і її диковинку, спробувавши смажених жуків і оригінальні мексиканські страви.

"Люди тут не говорять англійською, тому я довго пояснював, що хотів би на сніданок, в результаті ми зійшлися на омлеті з якимось цікавим соусом і апельсиновим фрешем. Все це обійшлося мені в 206 песо, тобто близько 10 доларів. Блюдо має дуже крутий вигляд, соус за смаком схожий на хумус, а в середині омлету багато шинки і, незважаючи на велику кількість соусу, він зовсім не гострий", – розповів ведучий каналу "Україна".

Анатолій Анатоліч також познайомив підписників із незвичайними домашніми улюбленцями мексиканців, особливостями транспорту та порядку однієї з найбільш кримінальних країн світу. А ще більше цікавих фактів про екзотичну країну глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в перших випусках тревел-шоу "Всюди люди". Анатолій Анатоліч поспілкується з місцевими жителями різного віку і соціального статусу, проведе екскурсію по місту на громадському транспорті, пройдеться по магазинах і ринках, познайомить з особливостями національної кухні, розповість про віру і традиції мексиканців.

Перші випуски тревел-шоу "Всюди люди" чекайте вже в травні на телеканалі "Україна".

Анатолій Анатоліч втретє стане батьком – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що Анатолій Анатоліч і Юла втретє стануть батьками: фото.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися