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Захворіли на коронавірус під час відпустки за кордоном. Як повернути гроші за зіпсований відпочинок?

Вчора, 17:39

Якщо купити правильну страховку, то реально повернути хорошу суму

Що робити, якщо захворіли коронавірусом під час відпустки за кордоном. Як і скільки можна повернути грошей за зіпсований пандемією відпочинок і яка страховка потрібна – далі в матеріалі.

Сюжет Ксенії Середи і Тараса Мишака
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Полетіли у весільну подорож, а просиділи весь відпочинок в номері

Видно океан, пальми і двір готелю. Полетіли у весільну подорож на Шрі-Ланку за враження та яскравими фото, а стали заручниками готелю. Через позитивний тест на коронавірус, подружжя Горецьких екзотичними пейзажами милуються хіба що з балкона.

За словами мандрівниці Ольги Горецької, коли прилітаєш в готель, в коридорі, там же у всієї групи беруть ще один тест. Це виходить через 20 годин після вильоту і до 30 годин чекаєте результат тесту.

Виходити на сніданок або вечерю заборонено, персонал привітний, але фактично не контактує з мешканцями. Їжу приносять в номер, але без столових приладів, адже одноразових ложок і виделок просто немає. І якщо персональний посуд випросити ще можна, то записатися на огляд лікаря за кордоном – завдання із зірочкою.

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"У тебе може бути коронавірус, він може у тебе з'являтися кілька разів по тесту, але якщо у тебе немає симптомів, то це не страховий випадок і ти просто сидиш закритий в номері", – розповідає Ольга Горецька.

Таблетки вони купували за свій рахунок. Компенсувати їх вартість повинна страхова компанія. У подружжя Горецьких стандартна страховка, яку зазвичай оформляють туристи. Часто поборотися можна навіть за повернення вартості путівки.

Як повернути гроші за зіпсовану відпустку

Власниця туристичного агентства Ольга Коханова каже, що протягом 10 днів, з дня приїзду з країни відпочинку, вам потрібно звернеться в свою страхову службу, назвати номер страховки, ваше прізвище і вам відшкодовують кошти, які були витрачені на лікування.

"Якщо ви, купуєте додаткову страховку, типу С, то покривається 80% від вартості вашого туру", – говорить експерт.

За останній рік кількість мандрівників, які потребують компенсації за зіпсований відпочинок значно зросла. Тому перш ніж вирушати в дорогу – добре подумайте, чи правильний тип страховки ви вибрали.

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здоров'я мандри коронавірус
Джерело: Сьогодні
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