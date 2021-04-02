Кіпр, Хорватія, Таїланд і Туреччина назвали умови відпочинку для українських туристів

Куди українці зможуть полетіти відпочивати в 2021 році

Куди поїхати відпочивати і де українських туристів чекають в цьому сезоні. Кордони для нас відкриває Кіпр і Хорватія, а Таїланд пом'якшує умови в'їзду. Але які умови діють для туристів – далі в матеріалі.

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Кіпр відкрив кордони для українських туристів

Для перетину кордону з Кіпром доведеться зареєструватися на спеціальній платформі, мати при собі негативний тест на COVID і зробити його повторно в аеропорту.

Але будьте уважними! Якщо ви відпочиваєте в готелі без пляжу, покупатися ви не зможете – карантин забороняє.

Як потрапити на відпочинок до Хорватії

Відкривається для українських туристів і Хорватія. Але за умови, що ви їдете туди виключно відпочивати і маєте при собі підтвердження повної оплати готелю або апартаментів. І звичайно, негативний тест на коронавірус або документ про вакцинацію.

Таїланд пом'якшує умови для туристів

Пом'якшує умови в'їзду для туристів і Таїланд. Вакцинованим можна відсидіти всього 7 днів карантину замість нинішніх 2 тижнів. А тим, хто має негативний тест на COVID – 10 діб.

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Туреччина посилила обмеження

Тим, хто хоче в Туреччину, варто знати про посилення обмежень. Там повертають карантин вихідного дня. Зокрема, під час Рамадану ресторани працюватимуть тільки на винос, а комендантська година діятиме від 9 вечора до 5 ранку. Навіть в таких популярних туристичних регіонах, як Анталія.

Єгипет так само доступний

Ніяких обмежень поки Єгипет не планує. Для відвідування курортних регіонів країни вам потрібно просто мати негативний ПЛР-тест.

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