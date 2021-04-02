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Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

Сегодня, 11:39

Куда украинцы смогут полететь отдыхать в 2021 году

Куда поехать отдыхать и где украинских туристов ждут в этом сезоне. Границы для нас открывает Кипр и Хорватия, а Таиланд смягчает условия въезда. Но какие условия действуют для туристов – далее в материале.

Сюжет Яны Лукьянец
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Кипр открыл границы для украинских туристов

Для пересечения границы с Кипром придется зарегистрироваться на специальной платформе, иметь при себе отрицательный тест на COVID и сделать его повторно в аэропорту.

Но будьте внимательными! Если вы отдыхаете в отеле без пляжа, искупаться вы не сможете – карантин запрещает.

Как попасть на отдых в Хорватию

Открывается для украинских туристов и Хорватия. Но при условии, что вы едете туда исключительно отдыхать и имеете при себе подтверждение полной оплаты гостиницы или апартаментов. И конечно, отрицательный тест на коронавирус или документ о вакцинации.

Таиланд Смягчает условия для туристов

Смягчает условия въезда для туристов и Таиланд. Вакцинированным можно отсидеть всего 7 дней карантина вместо нынешних 2 недель. А тем, кто имеет отрицательный тест на COVID – 10 суток.

Какие есть риски путешествия во время пандемии
Какие есть риски путешествия во время пандемии
Фото: Unsplash

Турция усилила ограничения

Тем, кто хочет в Турцию, стоит знать об усилении ограничений. Там возвращают карантин выходного дня. В частности, во время Рамадана рестораны будут работать только на вынос, а комендантский час будет действовать от 9 вечера до 5 утра. Даже в таких популярных туристических регионах, как Анталия.

Египет все так же доступный

Никаких ограничений пока Египет не планирует. Для посещения курортных регионов страны вам нужно просто иметь отрицательный ПЦР-тест.

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отдых туризм путешествия
Источник: Сегодня
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