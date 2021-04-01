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Створили ексклюзивну конструкцію для подорожей під водою з видом на 360 градусів

Сьогодні, 18:06

Її прикріплюють до яхт

Британська компанія Gresham Yacht Design створила підводну оглядову платформу, яку прикріплюють до яхт для зорового дослідження морського світу на 360 градусів. Про це повідомляє Forbes.

Фото: Forbes

Підводний "котел" креатори створили, щоб полегшити шанувальникам морських глибин процес звичного потрапляння під воду. Тепер не потрібно плисти годинами, щоб побачити підводний світ – можна досліджувати його з оглядової платформи. Відзначають, що конструкція дозволяє не пропустити важливі моменти під водою і водночас насолоджуватися океаном.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Підводна оглядова платформа вміщує до семи людей і опускається з-під дна судна за лічені хвилини. І її можна активувати поки яхта знаходиться в русі однією кнопкою. Вона актуальна не тільки вдень для дослідження моря туристами, але і вночі, бо має освітлення.

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