Створили ексклюзивну конструкцію для подорожей під водою з видом на 360 градусів

Її прикріплюють до яхт

Британська компанія Gresham Yacht Design створила підводну оглядову платформу, яку прикріплюють до яхт для зорового дослідження морського світу на 360 градусів. Про це повідомляє Forbes.

Фото: Forbes

Підводний "котел" креатори створили, щоб полегшити шанувальникам морських глибин процес звичного потрапляння під воду. Тепер не потрібно плисти годинами, щоб побачити підводний світ – можна досліджувати його з оглядової платформи. Відзначають, що конструкція дозволяє не пропустити важливі моменти під водою і водночас насолоджуватися океаном.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Підводна оглядова платформа вміщує до семи людей і опускається з-під дна судна за лічені хвилини. І її можна активувати поки яхта знаходиться в русі однією кнопкою. Вона актуальна не тільки вдень для дослідження моря туристами, але і вночі, бо має освітлення.

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