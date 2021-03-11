Не тільки Туреччина і Єгипет: куди українці зможуть поїхати у відпустку цього літа

Найбюджетніший і найпопулярніший серед українців відпочинок – Туреччина

Коронавірус вплинув на можливості українців подорожувати, але варіанти для відпустки все ж є. Куди ж можна вже бронювати путівки і скільки вони будуть коштувати – далі в матеріалі.

Сюжет Дар'ї Трунової та Олексія Грибського Відео: Сьогодні

Грузія відкрила кордони для туристів

Пустинно виглядає головна пішохідна вулиця Тбілісі. Тут зазвичай сотні туристів п'ють вино і їдять гарячий шашлик і хачапурі. Але зараз вулиці порожні. Місцеві сподіваються, що українці таки поїдуть до Грузії, для цього з 1 березня відкрили для нас кордон. Але пустять тільки при наявності негативного ПЛР-тесту.

Поки туристів більше не стало, але на літо вже бронюють тури. За словами мешканки Тбілісі Дар'ї Холоділіної, люди виявляють обережність, але тим не менш у неї вже є кілька заявок на тури – один з України.

"Вже коли наблизиться літо, коли люди зрозуміють, як що працює. Думаю буде набагато більше людей приїжджати. Готелі вже бронюють на літо", – каже житель Тбілісі Звіад Келенджерідзе.

Кіпр не готовий приймати українців

Кордони Кіпру так само закриті для України Фото: Depositphotos

З початком весни для нас повинен був відкрити кордони Кіпр, але передумав через високу захворюваність на коронавірусів в Україні. А ось Туреччину і Єгипет це не лякає. Вони зустрічають українських туристів і зараз, але з ПЛР-тестами.

У скільки обійдеться відпустку українцям влітку

Найбюджетніший і найпопулярніший серед українців відпочинок – Туреччина. Там за тиждень відпочинку в тризірковому готелі віддасте від 15 тисяч гривень на двох. Трохи дорожче будуть Єгипет і Албанія. Там ціни стартують від 18 тисяч гривень. А ось відпочинок на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії стане в 27 тисяч гривень на двох за тиждень. Але ціни цього року не підскочили, запевняють туроператори.

"Ціни плюс мінус такі ж. Просто зараз практично немає гарячих пропозицій, типу Туреччини по 150 євро", – розповідає туристичний оператор Олена Бойко.

Відпочинок в Україні: куди їхати

Чимало охочих відпочити і в Україні. Вдома – дешевше. За словами туроператора, стали користуватися популярністю наші українські маршрути. Одноденні з Києва, на кілька днів, щоб піднятися на Говерлу. І санаторії України теж стали популярними в сегменті лікувальних турів.

Очікуються туристи і на травневі свята. Прогнозують, що популярними будуть гастро-та квіткові тури.

"Якщо мова йде про весну – будуть цікавими Карпати. Квіткові тури, вони щороку набирають популярність. Будуть цікавими термальні та історичні місця", – розповідає краєзнавець Ігор Губіліт.

Карпати Фото: Depositphotos

Але не тільки українці, а й європейці більше подорожують по Україні, каже голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів: "Люди, гостинність. Це є нашою особливістю. Про неї варто говорити. Друге – гастрономія, кухня. Кухнею української дуже сильно захоплюються".

Планувати подорожі на найближчий місяць в Західну Україну туроператори не рекомендують, а ось за кордон кажуть – пора, тому неабияк заощадите.

Раніше ми повідомляли, який спецпаспортів дозволить подорожувати по Європі в 2021 році.

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