Прибирай, як Валлі і чини, як Фіксики: 5 ненудних занять для дітей з улюблених мультфільмів

З 5 по 16 квітня в Києві вводять строгий локдаун

З 5 квітня в Києві вводять строгий локдаун, який триватиме до 16 квітня. А це означає, що з понеділка перестануть працювати дитячі садки і закриються школи. Відповідно і батьки змушені залишитися вдома з дітьми, поєднуючи роботу з іграми для своїх нащадків. Ми підібрали 5 ненудних занять для дітей з улюблених мультфільмів, які вони можуть робити навіть самі, щоб звільнити вам хоч трохи часу.

А якщо у вас намічається свято, то скористайтеся нашим календарем подарунків на квітень. Відсвяткувати може і не вийде, а ось зробити людині приємно – можна!

1. Прибирати сміття, як "Валлі"

Головний герой мультфільму – робот Валлі, який розчищає Землю від сміття, кинутого людьми. Тема забруднення завжди актуальна. Ви можете піти в найближчий сквер, парк, ліс або до озера, озброївшись великими сміттєвими пакетами, рукавичками і прибрати там всі папірці, пляшки і серветки. Так ви зробите не тільки чисто і добре природі, а й покажете дитині, що якщо не смітити, то тоді і прибирати не доведеться.

2. Лагодити і крутити, як "Фіксики"

Кадр з мультфільму "Фіксіки" Фото: скриншот

Діти обожнюють щось крутити, розкручувати, ламати. Так дайте їм таку можливість, надавши, наприклад, неробочий ноутбук або настінні годинники. У них стільки гвинтиків, що поки дитина їх всіх викрутить, ви встигнете навіть дописати свій звіт. Подивилися, що там всередині ноутбука або годинника і назад закручувати всі гвинтики. Дитині цікаво, а у вас є вільний час. Або можете підглянути ідею з самого мультфільму.

3. Готувати, як "Рататуй"

У мультфільмі маленьке мишеня чудово готує і найбільше в світі мріє стати шеф-кухарем. Діти теж захоплені цим процесом, тому легко можна підібрати рецепт, з яким вони впораються. Ліпіть вареники, готуйте печиво, робіть желе, печіть панкейки. Вибирайте те, що любить ваша дитина і готуйте це разом або ж нехай готує сам, якщо дозволяє вік. А якщо підібрати ще фартух і ковпак, як у справжнього повара, то і ефект буде відмінним.

4. Влаштуйте фотополювання, як пес Шарик з "Троє з Простоквашино"

Пес Шарік з мультфільму "Троє з Простоквашино" Фото: скриншот

У мультфільмі пес відмовився полювати на тварин і птахів, тому йому запропонували влаштувати фотополювання з фотоапаратом. Чому б і вам не стати фотографом? Якщо вдома вже є фотоаппартов, просто покажіть дитині, як він працює. А якщо його немає – не турбуйтеся, завжди є телефон або можна купити вам спеціальний дитячий фотоапарат. Тільки намагайтеся робити красиві кадри, а не просто клацати що попало. Можна відстежувати кожен день карантину і потім зробити цілий альбом.

5. Фантазуй і заморожуй, як Ельза з "Холодного серця"

Головна героїня мультфільму Ельза володіла чудовою фантазією і вміла все заморожувати. Так чому б і вам не пофантазувати і не заморозити улюблених ляльок, машинки або конструктор, а потім розморозити їх?

Батьки, ловіть лайфхак: берете силіконову формочку для кексів, шукаєте маленьких ляльок, м'ячики, машинки, конструктор і кладете їх в форми. Заливаєте все це льодом і ставите в морозильну камеру. Через кілька годин дістаєте і кличете дитину, щоб вона розморозила своїх улюблених героїв. Як мінімум півгодини на те, щоб дописати звіт у вас вже є!

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