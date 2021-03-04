Фото дня. На Закарпатті зацвів червонокнижний шафран

Жителі Закарпаття і туристи можуть споглядати дивовижної краси цвітіння

Червонокнижний шафран Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, зацвів у дендропарку "Березинка" на Закарпатті. Фіолетовий килим розкинувся на 20 гектарах.

На території України ростуть 9 видів шафранів, три з них – на Закарпатті. І це виключно природне явище. Квіти мають яскраве забарвлення від фіолетово-синього до білого.

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Червонокнижний шафран Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Шафранові поля належать до однієї з родзинок туристичного Закарпаття.

Червонокнижний шафран Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

У Червоній книзі України ця квітка має статус "Неоціненний" і охороняється законом.

Червонокнижний шафран Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Поляна виглядає дивовижно.

Червонокнижний шафран на Закарпатті Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

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