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Фото дня. На Закарпатті зацвів червонокнижний шафран

Сьогодні, 18:55

Жителі Закарпаття і туристи можуть споглядати дивовижної краси цвітіння

Червонокнижний шафран Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, зацвів у дендропарку "Березинка" на Закарпатті. Фіолетовий килим розкинувся на 20 гектарах.

На території України ростуть 9 видів шафранів, три з них – на Закарпатті. І це виключно природне явище. Квіти мають яскраве забарвлення від фіолетово-синього до білого.

До речі, якщо ви вже обмірковуєте, які квіти даруватимете мамі, подрузі або колегам на 8 Березня, рекомендуємо підглянути наші 5 небанальних ідей подарунків до свята.

Червонокнижний шафран
Червонокнижний шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Шафранові поля належать до однієї з родзинок туристичного Закарпаття.

Червонокнижний шафран
Червонокнижний шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

У Червоній книзі України ця квітка має статус "Неоціненний" і охороняється законом.

Червонокнижний шафран
Червонокнижний шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Поляна виглядає дивовижно.

Червонокнижний шафран на Закарпатті
Червонокнижний шафран на Закарпатті
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Раніше повідомлялося, що в парку Києва зросли гігантські квіти та оселився котик.

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