Фото дня. На Закарпатті зацвів червонокнижний шафран
Жителі Закарпаття і туристи можуть споглядати дивовижної краси цвітіння
Червонокнижний шафран Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, зацвів у дендропарку "Березинка" на Закарпатті. Фіолетовий килим розкинувся на 20 гектарах.
На території України ростуть 9 видів шафранів, три з них – на Закарпатті. І це виключно природне явище. Квіти мають яскраве забарвлення від фіолетово-синього до білого.
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Шафранові поля належать до однієї з родзинок туристичного Закарпаття.
У Червоній книзі України ця квітка має статус "Неоціненний" і охороняється законом.
Поляна виглядає дивовижно.
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