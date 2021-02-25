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Як підібрати гарний подарунок для дівчини

Кілька простих правил та ідей для вибору букета

Дуже часто, коли наближається день народження дівчини або інша пам'ятна дата, чоловіки не знають, який подарунок вибрати. Однак, є кілька безпрограшних варіантів, які точно сподобаються кожній представниці прекрасної статі. Головне – не забути подарувати гарний букет квітів. Дівчата люблять красиві квіткові композиції, а якщо їх подарує кохана людина, такий подарунок вдвічі приємніший.

Які квіти краще вибрати

У квітів є безліч прихованих символів, тому перед замовленням букета квітів ознайомтеся зі значенням подарунка.

Троянда – напевно найпопулярніший вибір через свою універсальність і красу. Символізм букета троянд змінюється в залежності від обраного кольору. Букет із червоних троянд – відмінний вибір для квітів коханій (flowers.ua/ua/tsvety-lyubimoy), а ось 9 кремових квітів можна сміливо подарувати колезі або гарній подрузі.

Тюльпани – символізують собою початок весни, гарний настрій і тепло. Червоні тюльпани підійдуть для побачення, білі краще дарувати дітям або дівчатам, а жовті і помаранчеві квіти чудово виглядають в різних композиціях, наприклад, з ірисом.

Орхідеї – в Китаї ці ніжні квіти символізують досконалість і спокій. Букет білих орхідей підкреслить захоплення жінкою.

Гвоздики – у цієї квітки багата історія. Їх підносили солдатам армії Наполеона, в більшості країн Європи вважається, що вони символізують вірність, любов і честь. Дівчатам найкраще дарувати гвоздики пастельних кольорів. Букет виглядає дуже красиво і незвично.

Іриси – з давніх часів символізують чистоту, платонічну любов і божественність. Згідно з легендою, знаменитий цілитель Гіппократ назвав квітку на честь богині Іриди, яка сходила на землю по веселці. Слово "ірис" у перекладі з давньогрецької означає "веселка". Іриси відмінно поєднуються з тюльпанами, такий букет найкраще підійде дівчатам.

Замовляючи букет, не варто забувати про подарунки. Кілька доповнень зроблять квіткову композицію яскравою і унікальною.

Скільки квітів має бути в букеті

Наскільки пишним виявиться букет, вирішувати тільки вам. Бажано пам'ятати про правило "непарного" букета і не дарувати штучні квіти. Кількість квітів має певний символізм:

Один бутон – підійде для першого побачення як ні до чого не зобов'язуючий подарунок.

Три квітки – ваші відносини вже розвиваються і невелика композиція цілком підійде як знак уваги.

П'ять квітів – один із найпоширеніших варіантів, п'ять троянд чи тюльпанів показують симпатію і чоловічу відданість.

Сім, дев'ять, одинадцять і т.д. – пишні букети зазвичай показують глибокі почуття і готовність до серйозних стосунків. Не варто забувати, що в особливо пишних букетах правило непарної кількості не діє, тому букет із 300 троянд не вважається поганою прикметою або порушенням етикету.

Які подарунки до букету вибрати

Щоб ваш букет точно запам'ятався, разом із ним можна замовити приємні подарунки. Наприклад, повітряні кульки, м'які іграшки (flowers.ua/ua/myagkie-igrushki) або фруктовий кошик. На день народження букет з троянд для коханої можна доповнити красивими повітряними кулями і коробкою цукерок. Такий подарунок підійде кожній дівчині і точно буде прийнятий прихильно. Щоб серце дівчини точно розтануло, доповніть квіткову композицію плюшевим ведмедиком або додайте романтичне послання. Яка дівчина відмовиться від солодощів, особливо в святковий день. Торти, цукерки та фруктові кошики будуть органічно виглядати разом із букетом, особливо на день народження або 8 Березня.

Де замовити подарунок

При виборі букета дуже важливо, щоб він був свіжий, пишний і, звичайно ж, подарований вчасно. Про квіти краще подбати заздалегідь, оскільки потрібного букета може не виявитися поруч або ви не встигнете купити гарну композицію вчасно. Найкраще оформити замовлення в інтернет-магазині, щоб в останній момент не опинитися без букета. Популярні сервіси надають широкий вибір товарів на будь-який смак. Замість того, щоб в останню хвилину вибирати букети, які залишилися на квітковому ринку, можна заздалегідь замовити доставку. За допомогою додатка Flowers.ua для смартфона можна оформити замовлення у два кліка з будь-якої точки міста.

Який би букет ви не замовили дівчині, не забувайте про те, що важливо насамперед приділяти увагу. Подбайте про вибір подарунка, подумайте про те, який букет їй подобається найбільше. Вибирайте ретельно і результат не змусить себе чекати.

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