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Фото дня. На Закарпатье зацвел краснокнижный шафран

Сегодня, 18:55

Жители Закарпатья и туристы могут наблюдать удивительной красоты цветение

Краснокнижный шафран Гейфеля, который занесен в Красную книгу Украины, зацвел в дендропарке "Березинка" на Закарпатье. Фиолетовый ковер цветков раскинулся на 20 гектарах.

Известно, что на территории Украины растет девять видов шафрана, три из них – в Закарпатье. И это исключительно природное явление. Цветы имеют яркую окраску от фиолетово-синего до белого.

Кстати, если вы уже обдумываете, какие цветы будете дарить маме, подруге или коллегам на 8 Марта, в дополнение рекомендуем подсмотреть наши 5 небанальных идей подарков к празднику.

Краснокнижный шафран
Краснокнижный шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Шафрановые поля относятся к одной из изюминок туристического Закарпатья.

Краснокнижный шафран
Краснокнижный шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

В Красной книге Украины этот цветок имеет статус "Бесценный" и охраняется законом.

Краснокнижный шафран
Краснокнижный шафран
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Поляна выглядит изумительно.

Краснокнижный шафран на Закарпатье
Краснокнижный шафран на Закарпатье
Фото: facebook.com/ani.nikogosyan.7

Ранее сообщалось, что в парке Киева выросли гигантские цветы и поселился котик.

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