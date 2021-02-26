Які квіти дарувати дівчині на 8 Березня по знаку зодіаку

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Міжнародний жіночий день, який буде вже зовсім скоро, складно уявити без квітів, подарунків та привітань. І якщо про не банальні подарунки жінкам на 8 Березня ми вже писали, то про букети варто також розповісти. Астрологи дали підказки, які квіти варто дарувати дівчині на 8 Березня, виходячи з її знака зодіаку.

Овен

Ці дівчата волелюбні, вперті та імпульсивні. Вони люблять все яскраве, дороге і зі смаком. Відмінним варіантом для них стане пишний букет з яскраво-червоних троянд.

Телець

Представниці цього знаку зодіаку володіють сильним характером, вони впевнені в собі і знають, чого хочуть від життя. Квіти повинні бути ефектними і стильно оформленими. Підійдуть орхідеї, тюльпани і конвалії.

Близнюки

Ці дівчата люблять досконалість і в усьому шукають ідеал. Але настрій у них дуже мінливий, тому ваш букет повинен бути простим, але з родзинкою. Наприклад, з'єднайте кілька сортів квітів – тюльпани, гвоздику і гортензію. Тільки робіть це за допомогою флориста – помилки бути не повинно!

Рак

Романтичні дівчата цього знака зодіаку люблять всі квіти. Але якщо ви дійсно хочете їх розчулити – вибирайте білі, світло-блакитні або сині квіти. Безпрограшним варіантом стане букет з білих лілій.

Лев

Ці дівчата люблять все розкішне і помпезне. Кращим букетом для них стане величезний оберемок великих троянд, які повинні бути одна в одну і в ідеальному стані.

Діва

Дівчата цього знаку зодіаку дуже практичні, тому замість букета, подаруйте їм краще квітку в горщику. Вона не зів'яне через тиждень, а буде довго радувати вашу дівчину, нагадуючи про вас. Виберіть гіацинт або екзотичну орхідею і вона залишиться в захваті.

Терези

Ці дівчата справжні романтики, які люблять стиль і елегантність. Вибирайте для них букет з лілій, хризантем або айстр і обов'язково в пастельних тонах.

Скорпіон

Представниці цього знаку зодіаку дуже чуттєві, тому букет повинен бути максимально ніжним і зовсім не кричущим. Конвалії, ромашки, півонії підійдуть і все без зайвої упаковки і тим більше фольги.

Стрілець

Ці дівчата не люблять церемонитися і щось вигадувати, бо прямо говорять про те, що вони хочуть. Стрільці оцінять щось екзотичне і неординарне. Наприклад гіпсофіли пофарбовані в кольори веселки або гортензію яскраво синього кольору.

Козеріг

Стримані дівчата цього знака зодіаку люблять все вишукане і терпіти не можуть яскравих і пихатих квітів. Кращим варіантом стане букет з ніжно-рожевих орхідей і жасмину.

Водолій

Ці дівчата незалежні, вони люблять все нове і незвичайне. Тому придивіться до калл незвичайних забарвлень, а також до нарцисів і гортензії.

Риби

Представниці цього знаку зодіаку скромні, вони люблять елегантність і цінують стиль. Тому не вибирайте хитромудрі композиції з 50 різних квітів. Краще виберіть монобукет з гортензій, гвоздик або калл.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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