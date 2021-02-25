Які рослини садити для любові і багатства

Дізнайтеся, які квіти допоможуть розбагатіти, зробити кар'єру і створити сім'ю

Кімнатні квіти не тільки радують око своєю присутністю в інтер'єрі. Виявляється, вони здатні впливати на наше життя, причому кожен по-своєму. Одні приносять удачу, інші додають грошей, треті дарують любов і гармонію. Люди здавна помітили цю магічну властивість рослин, і навіть в казках вона знайшла своє відображення.

Навіть якщо ви зовсім на вірите в магію, але любите зелень у кімнаті, спробуйте завести собі такого "помічника" і перевірити – раптом спрацює?

Які рослини принесуть багатство

Буратіно заради багатства вирішив виростити грошове дерево. Насправді така рослина буває не тільки в казці. Крассула овальна в народі також відома як товстянка або грошове дерево. Мабуть, тому що її м'ясисті круглясті листочки, опадаючи на землю і висихаючи, нагадують срібні монети. Вважається, що ця африканська рослина приносить господарям будинку багатство.

Товстянка Фото: Depositphotos

Посадити і доглядати за грошовим деревом нескладно. Воно розмножується практично будь-якою своєю частиною – вже на самій рослині листочки іноді випускають дрібні корінці. Для більшої надійності завести товстянку краще, якщо відщипнути саджанець у багатьох знайомих. А посадити її потрібно обов'язково в новий горщик – червоний, зелений або чорний, при цьому в ґрунт покласти монетки. Так її фінансовий магнетизм буде потужнішим.

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З фінансовим процвітанням і багатством, згідно з японськими традиціями, пов'язана хризантема . У давні часи золота хризантема навіть була зображена на гербі японських імператорських династій. Тож горщик з кущем різнокольорових хризантем в будинку або посаджені квіти на присадибній ділянці повинні залучити багатство в вашу сім'ю.

Хризантема Фото: Unsplash

Хризантеми можна купити в готовому вигляді або самостійно виростити з насіння. Доглядати за ними нескладно, тому що хризантеми – невибагливі і життєлюбні рослини.

Найщасливіші рослини в будинку

Пеларгонія, яка також відома під назвою герань , вважається дуже щасливою квіткою з позитивною енергетикою. Вона приносить в дім мир, благополуччя, гармонію, здоров'я, достаток – загалом весь комплект, супутний удачі. А щоб підсилити її благотворний вплив, герань рекомендується ставити поруч з іншими рослинами, що яскраво квітнуть.

Герань Фото: Unsplash

Герань красиво цвіте і досить невибаглива в догляді. Їй потрібні не надто просторий горщик, помірний полив і багато світла. Щоб виростити герань, можна відщипнути від дорослої рослини верхівку – черешок з листочками, поставити в воду, щоб проросли корені, і висадити в ґрунт.

Дуже вдалим придбанням в будинок вважається маранта . Ця ошатна екзотична рослина всіх відтінків зеленого з яскравими червоними і помаранчевими прожилками або чорними плямами на великих листах. Вважається, що ці квіти приносять везіння і удачу тим, хто особливо її потребує. Зміна роботи, конфлікти з оточуючими, невдачі в особистому житті, слабке здоров'я – маранта здатна перетворити життя на краще. Вона має особливу енергетику, яка допомагає знаходити спільну мову з людьми і виплутуватися зі складних ситуацій.

Маранта Фото: Depositphotos

Поспостерігайте: на ніч листки маранти піднімаються і згортаються. Вважається, що таким чином маранта заспокоює і захищає людину від усіх життєвих негараздів і сприяє кращому сну. Інша версія: маранта піднімає листя-долоньки і як ніби молиться за мешканців будинку. Тому її ще називають травою, що молиться. Розміщувати її найкраще в тому місці, де збирається сім'я. Маранта віддає перевагу світлу і не любить рясного поливу.

Квітучі символи кохання

Перше, що спадає на думку, – звісно ж, ромашка. І дарма, бо це квітка – швидше, для тих, хто сумнівається в почуттях і шукає відповідь на одвічне питання: "любить – не любить?"

А ось лідер у залученні любовної енергетики в жіночий будинок – це спатифілум . Його так і називають – жіноче щастя. Здається, що ця ніжна біла квітка спеціально придумана природою для самотніх дівчат і жінок, які мріють знайти свою половинку.

Спатифілум Фото: Pexels

А все завдяки стародавній грецькій легенді. Щаслива богиня Астарта, виходячи заміж, передала спатифілуму свій магічний дар приносити любов, а потім подарувала цю квітку незаміжній дівчини. Та в свою чергу на весіллі подарувала заповітну рослину своїм подругам. Вийшов відмінний ритуал, погодьтеся.

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У чоловіків також є свій талісман, що приносить щастя в любові, – це антуріум . Яскраво-червоний красень символізує мужність, надійність і без труднощів допомагає привабити суджену для свого господаря.

Антуріум Фото: Unsplash

Закохані часто ставлять ці квіти поруч для зміцнення сімейного щастя. Але ось доглядати за ними потрібно по-різному. Зніжений спатифілум затишніше відчуває себе в тіні, тоді як антуріум розквітає тільки на сонці. Обидва рослини люблять обприскування і не терплять рясного поливу.

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