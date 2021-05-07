Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 550 тисяч гривень. Таке було у Грейс Келлі
19-річна дівчина поповнила арсенал прикрас найвпізнаванішим у світі сотуаром від Van Cleef & Arpels
Софія Ротару може похвалитися розкішним особняком під Києвом, а її онучка Соня Євдокименко – квартирою в одній з висоток на Манхеттені. У столиці світової моди вона живе давно, любить стильно одягатися і регулярно ділиться своїми образами в Instagram.
Утім, на останньому фото в профілі Соні складно роздивитися її вбрання. Зате впадає в очі кольє Van Cleef & Arpels – улюблена прикраса аристократок і голлівудських зірок.
Внучка української співачки обрала елегантну модель Vintage Alhambra з 20 блакитних чотирилисників і обрамленням у вигляді золотих намистин. Вона багато в чому повторює легендарний аксесуар 1968 року і коштує 550 тис. грн.
Першою прихильницею кольє Alhambra стала принцеса Монако. Вони підкуповували її своєю лаконічністю. У різний час Грейс Келлі з'являлася в сотуарах Van Cleef & Arpels з оніксу, перламутру, корала і малахіту, іноді відразу в декількох.
Сет прикрас ювелірного дому є й у колекції іншої королівської особи – Кейт Міддлтон. Їй до душі мінімалістичні варіанти нейтральних відтінків.
Перераховувати зіркових власниць кольє Alhambra можна нескінченно. Кемерон Діас, Мерая Кері, Шерон Стоун, Різ Візерспун носять такі й у повсякденному житті, і з урочистих приводів.
До речі, форма чотирилисника обрана Жаком Арпельсом не просто так. Ювелір хотів створити розкішний аксесуар, який приносив би удачу. Що ж, судячи з успіхів знаменитостей, які носять Van Cleef & Arpels, магічні властивості у нього точно є.
Прикраси ювелірного дому лише виглядають просто. Насправді їх виготовлення – копітка робота. Фрагменти каменів і золоті краплі полірують вручну. Перші сотуари робили з малахіту, але сьогодні різноманіття матеріалів вражає. Наприклад, можна знайти гідні варіанти з яшми, бірюзи, севрської порцеляни.
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