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Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 550 тисяч гривень. Таке було у Грейс Келлі

Сьогодні, 17:40

19-річна дівчина поповнила арсенал прикрас найвпізнаванішим у світі сотуаром від Van Cleef & Arpels

Софія Ротару може похвалитися розкішним особняком під Києвом, а її онучка Соня Євдокименко – квартирою в одній з висоток на Манхеттені. У столиці світової моди вона живе давно, любить стильно одягатися і регулярно ділиться своїми образами в Instagram.

Утім, на останньому фото в профілі Соні складно роздивитися її вбрання. Зате впадає в очі кольє Van Cleef & Arpels – улюблена прикраса аристократок і голлівудських зірок.

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка української співачки обрала елегантну модель Vintage Alhambra з 20 блакитних чотирилисників і обрамленням у вигляді золотих намистин. Вона багато в чому повторює легендарний аксесуар 1968 року і коштує 550 тис. грн.

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Першою прихильницею кольє Alhambra стала принцеса Монако. Вони підкуповували її своєю лаконічністю. У різний час Грейс Келлі з'являлася в сотуарах Van Cleef & Arpels з оніксу, перламутру, корала і малахіту, іноді відразу в декількох.

Грейс Келлі, 1979
Грейс Келлі, 1979
Фото: Getty Images

Сет прикрас ювелірного дому є й у колекції іншої королівської особи – Кейт Міддлтон. Їй до душі мінімалістичні варіанти нейтральних відтінків.

Кейт Міддлтон, 2019
Кейт Міддлтон, 2019
Фото: Getty Images

Перераховувати зіркових власниць кольє Alhambra можна нескінченно. Кемерон Діас, Мерая Кері, Шерон Стоун, Різ Візерспун носять такі й у повсякденному житті, і з урочистих приводів.

До речі, форма чотирилисника обрана Жаком Арпельсом не просто так. Ювелір хотів створити розкішний аксесуар, який приносив би удачу. Що ж, судячи з успіхів знаменитостей, які носять Van Cleef & Arpels, магічні властивості у нього точно є.

Шерон Стоун, 2013
Шерон Стоун, 2013
Фото: Getty Images

Прикраси ювелірного дому лише виглядають просто. Насправді їх виготовлення – копітка робота. Фрагменти каменів і золоті краплі полірують вручну. Перші сотуари робили з малахіту, але сьогодні різноманіття матеріалів вражає. Наприклад, можна знайти гідні варіанти з яшми, бірюзи, севрської порцеляни.

Vintage Alhambra
Vintage Alhambra
Фото: vancleefarpels.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найдорожчі сумки в історії.

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стиль прикраси грейс келлі Соня Євдокименко
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