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7 найдорожчих сумок в історії моди

Сьогодні, 19:17

Кожна з них – символ епохи і предмет колекціонування

Минулого тижня ви побачили клатч за 152 тис. грн у вигляді дроїда із "Зоряних воєн". Його створив Judith Leiber Couture, аксесуари якого не раз ставали музейними експонатами. Ми вирішили знайти конкурентів бренду і з'ясували, що 5000 дол – це ще квіточки. Вартість найрозкішніших екземплярів обчислюється мільйонами.

Перед вами рейтинг справді дорогих сумок, від цінників яких біжать мурашки. Ех, можна було б купити острів або хоча б невеликий літак...

261 тис. дол – Chanel Diamond Forever Classic Bag

7 місце

Фото: Chanel

Сама назва вже трохи натякає, що сумка не проста. У 2008-му Chanel створив лише 13 таких – з ультратонкої білої шкіри алігатора та з фірмовою застібкою із золота 750 проби. Діаманти на ній теж є, 334 штуки.

Ви поки не знаєте, але сумка Chanel – одна з найбільш "носибельних" у нашому рейтингу. Вона нагадує збільшену копію культової Classic Flap і вірна класичному стилю бренду.

400 тис. дол – Lana Marks Cleopatra Clutch

6 місце

Фото: Lana Marks

Колись цей аксесуаром був частим гостем червоних доріжок. На церемонії "Оскар" із ним у різні часи з'являлися Анджеліна Джолі, Хелен Міррен і Кейт Уінслет. Клатч являє собою унікальне поєднання екзотичних видів шкіри, діамантів і благородних металів.

2 млн. дол – Hermès Kelly Rose Gold Bag

5 місце

Фото: Hermes

Сумки Hermès б'ють рекорди за популярністю в мережі та є предметом колекціонування для багатьох зірок. Що вже говорити про культові моделі, відтворені з чистого рожевого золота. Їх лише 12 у світі!

Благородний метал імітує крокодилячу шкіру і декорований 1160 діамантами. За фото складно зрозуміти, але розмір сумки крихітний – можна вмістити хіба що помаду. Але хто відмовиться носити таку хоча б як браслет?

2 млн. дол – Hermès Chaine'd Ancre Bag

4 місце

Фото: Hermes

Ще одне творіння французького модельєра П'єра Харді увійшло до колекції Haute Bijouterie 2012. Кількість діамантів тут вражає – 11 тис.

2,2 млн. дол – Ginza Tanaka's Hermès Birkin

3 місце

Фото: Hermes

Ідея цієї витонченої сумочки прийшла в голову японському дизайнеру Гіндзі Танака в 2008 році. Корпус складається з платини, інкрустованої 2000 дорогоцінних каменів.

Якщо раптом потрібно ошатно вбратися, ремінець клатча можна відстебнути і носити як намисто. Практичний і грушовидний 8-каратний діамант по центру – це знімна брошка.

3,6 млн. дол – Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

2 місце

Фото: Mouawad

Ексклюзивний клатч у формі серця – справа рук ювеліра Роберта Муавада. Йому знадобилося 18-каратне золото, 4517 прозорих, жовтих і рожевих діамантів, а також 8800 годин копіткої праці.

Шалені гроші за дорогоцінний аксесуар віддали на приватному аукціоні Christie's в Гонконзі. У 2010-му сумку занесли до Книги рекордів Гіннеса як найдорожчу в історії, і лише через 9 років їй довелося посунутися.

6,7 млн. дол – Debbie Wingham's Upcycled Easter Egg Purse

1 місце

Фото: instagram.com/debbie_wingham

Історія замовчує, що за любитель яєць замовив у Деббі Вінгхем сумочку з відповідним дизайном. Для її створення використали 800 діамантів, 24-каратне золото і платину, алмазний пил і навіть шкаралупу страусиного яйця.

Також таємничий покупець пожертвував для декору свої прикраси, які набридли – наприклад, шовковий шарф Hermès і сережки Cartier за 40 тис. дол. Загалом на дизайн унікального творіння пішло 3 місяці.

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