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Джилл Байден показала, як врятувати нудний образ за допомогою аксесуарів

Сьогодні, 14:17

Нове вбрання перша леді продемонструвала під час свого дводенного візиту до індіанської резервації навахо

Після яскравого виходу в стилі білявки в законі Джилл Байден повернулася до монохрому. Перша леді США зустрілася з представниками народу навахо в місті Віндоу-Рок штату Арізона. Для свого візиту вона обрала стримане темно-синє вбрання, яке доповнила цікавими аксесуарами.

Образ Джилл Байден складався з сукні-футляра і класичного піджака від бренду Lafayette 148 New York. Сам по собі такий комплект виглядає дуже консервативно навіть для першої леді. Тому дружина президента не стала підібрала до нього відразу кілька прикрас.

Фото: Getty Images

Крім улюбленої мінімалістичної підвіски і перлового намиста, Джилл Байден одягла схожий браслет і сережки Mizuki. У подарунок від спільноти навахо перша леді отримала ще одне намисто сріблястого кольору, яке відразу приміряла.

Фото: Getty Images

Також на руці Байден красувався годинник Cartier і широкий металевий браслет, а на грудях – кругла брошка. Із взуття дружина президента надала перевагу культовим бежевим човникам від Jimmy Choo. Завершальний елемент – чорна маска з логотипом Athleta.

Фото: twitter.com/Schischillyy

У перший день своєї поїздки Джилл Байден встигла обговорити наслідки пандемії для індіанської резервації з президентом навахо Джонатаном Незом, а також виступила з промовою. Вона пообіцяла інвестувати мільярди, щоб допомогти племенам боротися з пандемією.

Нагадаємо, що днями Кейт Міддлтон також зробила ставку на темні кольори в своєму образі.

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