Видео дня: Рианна разделась на камеру, чтобы показать белье собственного бренда

Певица анонсировала линейку Savage x Fenty ко Дню всех влюбленных

Рианна напоминает нам, что День всех влюбленных уже близко. Певица, которой приписывают роман с известным репером, примерила один из комплектов белья из новой коллекции Savage x Fenty. Откровенное видео она опубликовала на странице в Instagram.

В кадре Ри позировала в черном полупрозрачном белье, то и дело меняя позы. "Обратный отсчет ко Дню Святого Валентина", – подписала Рианна свой ролик, который за сутки набрал около 5 млн просмотров.

"Это потрясающе!", "Слишком сексуально", "Ты такая горячая", – пишут в комментариях поклонники звезды.

Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда на себе. В октябре состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором помимо самой звезды приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что Dior выпустили коллекцию, посвященную картам Таро.

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