Кендалл і Кайлі Дженнер блиснули "гарячими" фігурами в купальниках під час відпочинку в Мексиці
Дівчата поділилися яскравими фото, як з обкладинки журналу
Сестри зі знаменитого сімейства Кардаш'ян – 23-річна Кайлі, яку раніше затролили за дешевий душ, і 25-річна Кендалл, насолоджуються спекотним сонцем в Мексиці. У розпал зими моделі вирішили влаштувати канікули та вирушити на курорт, кадрами якого активно діляться в соціальних мережах.
"Новий день! Чудовий день!", – написала Кендалл Дженнер в Instagram.
Модель позувала лежачи біля басейну, на тлі яскравого екстер'єру жовтих відтінків і перед дзеркалом, блиснувши стрункою фігурою.
Публікація з серією фото Кендалл зібрала понад п'ять мільйонів лайків менш ніж за добу.
Молодша Дженнер, Кайлі, теж блиснула своїми формами на відпочинку.
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