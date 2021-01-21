Кендалл і Кайлі Дженнер блиснули "гарячими" фігурами в купальниках під час відпочинку в Мексиці

Дівчата поділилися яскравими фото, як з обкладинки журналу

Сестри зі знаменитого сімейства Кардаш'ян – 23-річна Кайлі, яку раніше затролили за дешевий душ, і 25-річна Кендалл, насолоджуються спекотним сонцем в Мексиці. У розпал зими моделі вирішили влаштувати канікули та вирушити на курорт, кадрами якого активно діляться в соціальних мережах.

"Новий день! Чудовий день!", – написала Кендалл Дженнер в Instagram.

Модель позувала лежачи біля басейну, на тлі яскравого екстер'єру жовтих відтінків і перед дзеркалом, блиснувши стрункою фігурою.

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Публікація з серією фото Кендалл зібрала понад п'ять мільйонів лайків менш ніж за добу.

Молодша Дженнер, Кайлі, теж блиснула своїми формами на відпочинку.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

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