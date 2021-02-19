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Підглянуто у принцес: 5 кращих весільних суконь в 2021-му році

Сьогодні, 17:42

Сучасний погляд на класичні сукні знаменитих наречених

За весіллям Меган Маркл і принца Гаррі стежили, напевно, всі, а сукню герцогині обговорювали ще дуже довго. Але окрім британської королівської сім'ї існує ще ряд знаменитих династій. Їхні весілля – витончені і вишукані, а сучасні наречені-принцеси – дуже стильні і чарівні.

Щоб кожна могла повторити образ "як у принцеси", ми зібрали 5 найцікавіших весільних луків представниць королівської крові і повторили їх в більш сучасному стилі.

Кращі весільні сукні принцес: ТОП-5 образів

Сучасні аристократичні весілля досить сильно відрізняються від минулих століть. У них однозначно менше помпезності, а багато пар навіть приховують локації, щоб розділити момент виключно з найближчими і рідними.

Наприклад, племінниця князя Монако Шарлотта Казірагі та її чоловік кінопродюсер Дмитро Рассама тримали місце проведення церемонії в суворій секретності. Для цієї частини свята внучка Грейс Келлі обрала легку і ніжну сукню з мережива.

Шарлотта Казірагі і Дмитро Рассама
Фото: Félix Dol-Maillot

Для літнього і неформального весілля, десь в яблуневому саду, пропонуємо надихнутися Шарлоттою і вибрати струмливу сукню, доповнивши образ яскравим взуттям та аксесуарами з рослинними мотивами.

Фото: Сьогодні

Майже через місяць молодята влаштували друге святкування. Для публічної частини весілля онука принцеси Грейс вибрала класичну білу сукню з відкритим верхом.

Шарлотта Казірагі і Дмитро Рассама
Фото: Félix Dol-Maillot

Наш варіант – схожа атласна, в міру пишна, біла сукня. Це безпрограшний варіант, адже буде актуальним завжди.

Фото: Сьогодні

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Катерина Малишева – лондонська дизайнерка російських кровей, для свого одруження з принцом Ганноверським Ернстом Августом-молодшим обрала пишну розшиту камінням та бісером сукню, все, як годиться справжній принцесі.

Катерина Малишева і Ернст Август-молодший
Фото: Gisela Schober

В 2021 році ідеально доповнять образ з подібною пишною сукнею ненав'язливі аксесуари теплого золотого відтінку.

Фото: Сьогодні

Ще одним прикладом того, що сучасні дівчата королівської крові вибирають більш лаконічні образи, стала весілля ерцгерцогині Австрії і принцеси Угорщини, Богемії та Хорватії 26-річної Елеонори фон Габсбург і бельгійського автогонщика Жерома д'Амброзіо.

Елеонора фон Габсбург і Жером д'Амброзіо
Фото: Instagram @ELEONOREHABSBURG

Такий мінімалістичний образ личитиме і для романтичної вечері під час медового місяця. А щоб він не був занадто простим, пропонуємо додати босоніжки з великим перлами і масивні аксесуари.

Фото: Сьогодні

Королівське весілля кронпринцеси Швеції Вікторії і Даніеля Вестлінга було названо найбільшим королівським весіллям Європи з часів весілля принца Уельського і леді Діани Спенсер у 1981 році.

Принцеса Швеції Вікторія і Даніель Вестлінг
Фото: Getty Images

Для одруження кронпринцеса Вікторія обрала приталену сукню з відкритими плечима. Ми ж пропонуємо розбавити класичний образ додавши повітряні і пишні напівпрозорі рукава.

Фото: Сьогодні

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 модних кольорів цієї весни.

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