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ТОП-5 трендов свадебной моды на примере коллекции the COAT х WONÁ

Сегодня, 20:12

Практичность, винтаж, оригинальные акценты и другие тенденции, о которых должна знать каждая невеста

Совсем скоро стартует новый свадебный сезон. Дизайнеры к нему готовятся со всей ответственностью и уже вовсю обновляют лукбуки. Так, совместную коллекцию-трансформер представили бренды the COAT by Katya Silchenko и WONÁ. Дроп объединил главные тренды свадебной моды и культовые подвенечные образы в стиле современных принцесс.

Mix & Match

Тренд на практичность не обошел стороной свадебную моду. В коллекции the COAT х WONÁ для него придумали очень элегантное воплощение. Любой из 16 образов легко видоизменяется — в зависимости от настроения и комфорта невесты. Корсет, юбку, шлейф, кейп и фату можно приобрести отдельно и сочетать так, как хочется.

Более того, некоторые элементы потрясающе смотрятся и в менее торжественных образах. Например, атласный корсет получится носить даже с джинсами.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Альтернативные образы

Индивидуальность — другая глобальная тенденция в моде, да и вообще в мире. В 2021-м можно рискнуть надеть на свадьбу брючный костюм, комбинезон или дерзкое мини. Все это есть и в коллекции от Кати Сильченко. Еще один способ продлить жизнь свадебному наряду и носить его в будущем.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Качественные ткани

Не первый год самыми модными остаются лаконичные и сдержанные платья. И поскольку декора на них минимум, большое внимание отводится качеству материалов. Ведь только хорошая ткань позволяет добиться идеального силуэта, подчеркнуть достоинства фигуры и создать красивую драпировку. В the COAT by и WONÁ выбрали микадо, итальянскую тафту, шелковый сатин и сетку.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Винтаж

Если в отличие от принцессы Беатрисы Йоркской, вам от бабушки не досталось наследство в виде свадебного платья, стилизуйте под винтаж современное. Украинские дизайнеры вдохновлялись образами известных женщин из фильмов разных эпох. Даже кампейн снимали в знаковых кинолокациях Нью-Йорка.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Оригинальный акцент

Любой образ — хоть свадебный, хоть повседневный — делают детали. В свадебном сезоне весна-лето 2021 достаточно лишь одной, но запоминающейся. Откажитесь от россыпи ажурных цветов в пользу объемного контрастного банта или накиньте благородный кейп. Эффект будет потрясающий!

Фото: wonaconcept.com

Также читайте свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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