Тіна Кароль в віртуальному топі, біла птаха Оля Полякова та інші: 3 дивних образи на концерті до Дня незалежності України (фото)

Українські знаменитості кілька місяців готувалися до святкового концерту на честь 30-річчя країни. Деякі, схоже, перестаралися

/ Фото: Сьогодні

Вчора, в День Незалежності України, пройшов ряд офіційних і святкових заходів на честь 30-річчя країни. Гості, зірки і представники влади вражали нарядами. Так, Олена Зеленська вибрала два протилежних образи, з'явившись вранці в білому, а ввечері в чорному вбранні.

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Увечері ж у столиці на національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройшов концерт під назвою "День Народження Країни".

Захід розпочався з 3D-шоу на сцені, яка імітує молекулу ДНК. Відкрила концерт Софія Ротару, виконавши дві свої найпопулярніші пісні – "Червона рута" і "Одна калина". Артистка вибрала сукню червоного кольору з воланами. Образ доповнила нюдовим макіяжем.

Участь в концерті також брали й інші не менш знамениті українські артисти. Ми ж вирішили придивитися до образів зірок і вибрали найбільш вражаючі вбрання.

На перший погляд концертний костюм Тіни Кароль здався досить дивним. Як виявилося, співачка вибрала топ Clara Вaguin, який створений за допомогою доповненої реальності.

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Топ мав безліч світодіодів з оптичним волокном, вплетені сенсорні нитки, символ у вигляді ока і довгу бахрому.

Віртуально топ можна приміряти на платформі DressX, яка створена українкою Дарією Шаповаловою.

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Схоже, Оля Полякова занадто буквально сприйняла слова пісні "Чарівна скрипка" Юрія Рибчинського і дійсно перевтілилася в ту саму білокрилу птаху, яка сіла на тополю. Співачка вибрала для виступу білосніжне плаття і капелюх увесь в пір'ї.

Наряд артистки вже порівнюють зі скандальною сукнею-лебедем Бьорк, яку вона одягла 20 років тому на червоній доріжці "Оскара".

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Одним з найбільш ефектних виходів на сцену стала поява Наталі Могилевської, яку можна назвати справжнім "прибуттям". Співачку підвезли до сцени на величезній конструкції сокола, що нагадує орігамі.

Для виступу артистка вибрала чорне плаття з розрізом, а на плечі до вбрання кріпилася біла накидка довжиною до полу, яку Наталя ефектно скинула під час концерту. Зізнаємося, ми не зрозуміли, таким чином співачка хотіла походити на ангела або їй просто подобаються накидки зі збільшеними плечима.

/ Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відзначимо, що подивитися концерт наживо прийшло понад п'ять тисяч людей. Як заявляли організатори, всі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на розвиток центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука.

Дивіться в ролику святковий концерт телеканалу "Україна" :

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