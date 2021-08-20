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Битва образів: Тіна Кароль VS Мей Маск в костюмі українського бренду J'amemme (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 серпня, 11:20
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Зірки часто з'являються в однакових нарядах. Цього разу – 36-річна українська співачка і 73-річна мама винахідника. Чий образ вам подобається більше?
/ Фото: instagram.com/jamemme

Сьогодні вранці Тіна Кароль, яка раніше поділилася улюбленими вправами, представила свій альбом під назвою "Молода кров". До платівки увійшло 8 треків, записаних в дуеті з українськими артистами, серед яких KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Діма Зезюлін з групи LATEXFAUNA, "СамНаСам".

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Прем'єра альбому відбулася до 30-річчя Дня Незалежності України і пройшла в студії ранкового шоу телеканалу "1+1".

Альбом Тіна Кароль випустила за інформаційної підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України. Відповідно, разом зі співачкою в студії програми також був присутній і міністр культури Олександр Ткаченко.

На прем'єрі альбому артистка з'явилася в костюмі українського бренду J'amemme. Наряд створений з плісированої ніжно-блакитної тканини.

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Місяцем раніше такий же наряд приміряла мама Ілона Маска. 73-річна Мей Маск опублікувала в своєму інстаграмі гіфку, на якій вона зображена в костюмі українського бренду.

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Купити такий же костюм можна за 490 євро. Правда доведеться почекати. Представники бренду дотримуються принципів стійкості, тому весь одяг шиється в міру замовлень.

Чий образ вам подобається більше?

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Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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