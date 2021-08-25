Тина Кароль в виртуальном топе, белая птица Оля Полякова и другие: 3 странных образа на концерте ко Дню независимости Украины (фото)

Украинские знаменитости решили несколько месяцев готовились к праздничному концерту в честь 30-летия страны. Некоторые, похоже, перестарались

Тина Кароль и Оля Полякова на концерте к 30-й годовщине независимости Украины / Фото: Сегодня

Вчера, в День независимости Украины, прошел ряд официальных и праздничных мероприятий, в честь 30-летия страны. Гости, звезды и представители власти впечатляли нарядами. Так, Елена Зеленская выбрала два противоположных образа, появившись утром в белом, а вечером в черном нарядах.

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Вечером же в столице на национальном спортивном комплексе "Олимпийский" прошел концерт под названием "День Народження Країни".

Мероприятие началось с 3D-шоу на сцене, которая имитирует молекулу ДНК. Открыла концерт София Ротару, исполнив две свои самые популярные песни – "Червона рута" и "Одна калина". Артистка выбрала платье красного цвета с воланами. Образ дополнил нюдовым макияж.

Участие в концерте также принимали и другие не менее знаменитые украинские артисты. Мы же решили присмотреться к образам звезд и выбрали самые впечатляющие наряды.

На первый взгляд концертный костюм Тины Кароль показался достаточно странным. Как оказалось, певица выбрала топ Clara Вaguin, который создан с помощью дополненной реальности.

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Топ имел множество светодиодов с оптическим волокном, вплетенные сенсорные нити, символ в виде глаза и длинную бахрому.

Виртуальный топ можно бесплатно примерить на платформе DressX, созданной украинкой Дарьей Шаповаловой.

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Похоже, Оля Полякова слишком буквально восприняла слова песни "Чарівна скрипка" Юрия Рыбчинского и действительно перевоплотилась в ту самую белокрылую птицу, которая села на тополь. Певица выбрала для выступления белоснежное платье и шляпу в перьях.

Наряд артистки уже сравнивают со скандальным платьем-лебедем Бьорк, которое она надела 20 лет назад на красной дорожке "Оскара".

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Одним из самых же эффектных выходов на сцену стало появление Натальи Могилевской, которое можно назвать настоящим прибытием. Певицу подвезли к сцене на огромной конструкции сокола, напоминающей оригами.

Для выступления артистка выбрала черное платье с с разрезом, а на плечи к наряду крепилась белая накидка в пол, которую Наталья эффектно сбросила во время концерта. Признаемся, мы не поняли, таким образом певица хотела походить на ангела либо ей просто нравятся накидки с увеличенными плечами.

Наталья Могилевская на концерте ко Дню независимости Украины / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что посмотреть концерт вживую пришло более пяти тысяч человек. Как заявляли организаторы, все средства от продаж билетов будут направлены на развитие центра современного искусства – музея украинского художника Ивана Марчука.

Смотрите в ролике праздничный концерт телеканала "Украина":

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