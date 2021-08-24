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Олена Зеленська для святкування Дня незалежності України вибрала білосніжні спідницю і сорочку (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 12:27
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Перша леді країни, як завжди, одягла елегантний наряд, а прикраси вибрала з особливим змістом
/ Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 30-ту річницю Дня незалежності . На честь події в центрі Києва пройшли урочисті заходи та військовий парад.

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На офіційне торжество перша леді України Олена Зеленська прибула в білосніжному вбранні. Дружина президента вибрала сорочку і спідницю довжини максі білого кольору від українського бренду Litkovskaya.

В якості прикрас Зеленська вибрала вироби з спільної колекції "Незалежна" брендів Guzema Jewelry і Gunia Project.

Образ першої леді відрізняється і певним символізмом. Так, білий колір символізує чистоту і непорочність, традиційність, праведність і материнство. На сорочці Олени можна помітити і вишиті колоски.

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А ось колекція ювелірних прикрас, за словами дизайнерів, присвячена сучасним жінкам і їх силі.

До наряду Олена наділа класичні туфлі човники.

Дивіться про святковому параді в відео:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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