Як стильно виглядати в вишиванці: добірка актуальних образів до Дня Незалежності

Сорочки з традиційними українськими візерунками продовжують бути в тренді й з кожним роком все більше завойовують серця найвишуканіших модниць. Вже давно вишиванки обирають не тільки українки, але також світові знаменитості.
Демі Мур у вишиванці / Фото: Скриншот из видео
Традиційний український наряд виглядає ефектно з абсолютно різними предметами гардеробу, тому що вишиванки універсальні. Сорочки відмінно поєднуються як з джинсами-скінні або бойфрендами, так і з джинсовими шортами і більш класичними брюками.
/ Фото: Pinterest
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Із взуття підійдуть будь-які сандалі, босоніжки й еспадрильї, а також улюблені кеди або кросівки.
Головне правило: світлі і яскраві вишиванки краще вибирати на літо, а сорочки темніших і приглушених кольорів добре підійдуть для осені та міжсезоння. І, звичайно, найтрендовішим залишається льон, а особливо вишиванки з такої тканини з білою вишивкою.
20 образів з вишиванками
До Дня Незалежності 2021 ми підібрали кілька ефектних образів з вишиванками, які допоможуть надихнути на створення власних неперевершених луків.
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
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Також варто відзначити, що завдяки креативним ідеям дизайнерів у світ моди вриваються незвичайні моделі – вишиванки-блузки або прозорі фасони. Чим більше незвичайний формат вишиванки, тим крутіше вона виглядає.
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Дивіться у сюжеті, хто з зірок полюбляє носити вишиванки:
Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.