Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Голлівуд по-українськи

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Як стильно виглядати в вишиванці: добірка актуальних образів до Дня Незалежності

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 15:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вишиванки вибирають не тільки українські зірки, а й світові. Вчимося створювати класний look в етностилі.
Як стильно виглядати у вишиванці
Як стильно виглядати у вишиванці / Фото: Instagram

Щорічно День Незалежності України відзначається 24 серпня. Ми вже розповідали, де купити красиву вишиванку. У цьому ж матеріалі розглянемо варіанти різних образів з головним елементом національного костюма.

З чим носити вишиванку

Реклама

Сорочки з традиційними українськими візерунками продовжують бути в тренді й з кожним роком все більше завойовують серця найвишуканіших модниць. Вже давно вишиванки обирають не тільки українки, але також світові знаменитості.

Демі Мур у вишиванці
Демі Мур у вишиванці / Фото: Скриншот из видео

Традиційний український наряд виглядає ефектно з абсолютно різними предметами гардеробу, тому що вишиванки універсальні. Сорочки відмінно поєднуються як з джинсами-скінні або бойфрендами, так і з джинсовими шортами і більш класичними брюками.

/ Фото: Pinterest

Реклама

Із взуття підійдуть будь-які сандалі, босоніжки й еспадрильї, а також улюблені кеди або кросівки.

Головне правило: світлі і яскраві вишиванки краще вибирати на літо, а сорочки темніших і приглушених кольорів добре підійдуть для осені та міжсезоння. І, звичайно, найтрендовішим залишається льон, а особливо вишиванки з такої тканини з білою вишивкою.

20 образів з вишиванками

До Дня Незалежності 2021 ми підібрали кілька ефектних образів з вишиванками, які допоможуть надихнути на створення власних неперевершених луків.

День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
1/20

Також варто відзначити, що завдяки креативним ідеям дизайнерів у світ моди вриваються незвичайні моделі – вишиванки-блузки або прозорі фасони. Чим більше незвичайний формат вишиванки, тим крутіше вона виглядає.

Реклама

Дивіться у сюжеті, хто з зірок полюбляє носити вишиванки:

Дивіться також 5 стильних прикладів, як носити білу сорочку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
16 - 22 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти