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Секонд-хенд за 99 000 грн: Balenciaga створив сумку з вицвілої шкіри з іржавою фурнітурою

Сьогодні, 13:52

Спасибі, але не треба

Про бренд Balenciaga чули навіть ті, хто далекий від моди. Це герой інтернет-мемів, головний популяризатор oversize і автор кросівок, які не можна носити. Нова сумка Balenciaga з лінійки Neo Classic гідна звання черговий ексцентричної витівки. Аксесуар зроблений зі штучно зістареної телячої шкіри, іржавої фурнітури і пошарпаних деталей. Але це не заважає йому коштувати, як місяць відпочинку на Балі – 99 тис грн.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

Сумка отримала промовисту назву – Used ("використана"). І має такий вигляд, ніби використовували її ще на дискотеках 90-х, коли клали по центру і танцювали навколо. При цьому ідейний задум Balenciaga одночасно простий і геніальний – не можна зіпсувати те, що вже зіпсовано. Як заявляє модний будинок, Neo Classic Used створена для того, щоб носити її вічно.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

Крім потертої шкіри та іржавих змійок, сумка не має жорсткого каркаса, як інші моделі лінійки Neo Classic. Така розслаблена форма посилює "поношений" ефект.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

До речі, ми вже розповідали про бренд Fendi, який надихнувся радянськими авоськами і презентував свою.

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