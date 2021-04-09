Секонд-хенд за 99 000 грн: Balenciaga створив сумку з вицвілої шкіри з іржавою фурнітурою
Спасибі, але не треба
Про бренд Balenciaga чули навіть ті, хто далекий від моди. Це герой інтернет-мемів, головний популяризатор oversize і автор кросівок, які не можна носити. Нова сумка Balenciaga з лінійки Neo Classic гідна звання черговий ексцентричної витівки. Аксесуар зроблений зі штучно зістареної телячої шкіри, іржавої фурнітури і пошарпаних деталей. Але це не заважає йому коштувати, як місяць відпочинку на Балі – 99 тис грн.
Сумка отримала промовисту назву – Used ("використана"). І має такий вигляд, ніби використовували її ще на дискотеках 90-х, коли клали по центру і танцювали навколо. При цьому ідейний задум Balenciaga одночасно простий і геніальний – не можна зіпсувати те, що вже зіпсовано. Як заявляє модний будинок, Neo Classic Used створена для того, щоб носити її вічно.
Крім потертої шкіри та іржавих змійок, сумка не має жорсткого каркаса, як інші моделі лінійки Neo Classic. Така розслаблена форма посилює "поношений" ефект.
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