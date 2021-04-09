Секонд-хенд за 99 000 грн: Balenciaga створив сумку з вицвілої шкіри з іржавою фурнітурою

Спасибі, але не треба

Про бренд Balenciaga чули навіть ті, хто далекий від моди. Це герой інтернет-мемів, головний популяризатор oversize і автор кросівок, які не можна носити. Нова сумка Balenciaga з лінійки Neo Classic гідна звання черговий ексцентричної витівки. Аксесуар зроблений зі штучно зістареної телячої шкіри, іржавої фурнітури і пошарпаних деталей. Але це не заважає йому коштувати, як місяць відпочинку на Балі – 99 тис грн.

Balenciaga Neo Classic Used Фото: Balenciaga

Сумка отримала промовисту назву – Used ("використана"). І має такий вигляд, ніби використовували її ще на дискотеках 90-х, коли клали по центру і танцювали навколо. При цьому ідейний задум Balenciaga одночасно простий і геніальний – не можна зіпсувати те, що вже зіпсовано. Як заявляє модний будинок, Neo Classic Used створена для того, щоб носити її вічно.

Balenciaga Neo Classic Used Фото: Balenciaga

Крім потертої шкіри та іржавих змійок, сумка не має жорсткого каркаса, як інші моделі лінійки Neo Classic. Така розслаблена форма посилює "поношений" ефект.

Balenciaga Neo Classic Used Фото: Balenciaga

До речі, ми вже розповідали про бренд Fendi, який надихнувся радянськими авоськами і презентував свою.

А ще нагадуємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на квітень-2021. Там ви знайдете креативні подарунки на будь-який смак і свято в цьому місяці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися