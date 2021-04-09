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Секонд-хенд за 99 000 грн: Balenciaga создал сумку из выцветшей кожи с ржавой фурнитурой

Сегодня, 13:52

Спасибо, но нет

О бренде Balenciaga наслышаны даже те, кто далек от моды. Это герой интернет-мемов, главный популяризатор oversize и автор кроссовок, которые нельзя носить. Новая сумка Balenciaga из линейки Neo Classic достойна звания очередной эксцентричной выходки. Аксессуар сделан из искусственно состаренной телячьей кожи, ржавой фурнитуры и потрепанных деталей. Но это не мешает ему стоить, как месяц на Бали — 99 тыс грн.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

Сумка получила красноречивое название — Used ("использованная"). И выглядит так, будто использовали ее еще на дискотеках 90-х, когда клали по центру и танцевали вокруг. При этом идейный замысел Balenciaga одновременно прост и гениален — нельзя испортить то, что уже испорчено. Как заявляет модный дом, Neo Classic Used создана для того, чтобы носить ее вечно.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

Помимо потертой кожи и ржавых змеек, сумка не имеет жесткого каркаса, как другие модели линейки Neo Classic. Такая расслабленная форма усиливает "поношенный" эффект.

Balenciaga Neo Classic Used
Balenciaga Neo Classic Used
Фото: Balenciaga

Кстати, мы уже рассказывали о бренде Fendi, который вдохновился советскими авоськами и презентовал свою.

А еще напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

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