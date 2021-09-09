18 образів Ukrainian Fashion Week: що ми будемо носити наступної весни

Вибравши кращі колекції сезону, вирішили зробити добірку самих трендових образів з показів, які ми будемо носити навесні – 2022.
Ослаблення карантину дозволило повернути до подіуму українського Тижня моди міжнародних гостей, пресу, клієнтів дизайнерів і fashion-інсайдерів. Хоча в наш час і важко говорити про якусь сталість, все ж, організаторам вдалося продемонструвати стабільність, системність і гнучкість. Що немало важливо для самої мінливої індустрії в світі.
Українські дизайнери, як і більшість людей в світі, також потрапили під вплив пандемії і карантинів. Представлені колекції немов ділилися на дві половини. В одній частині: класичні силуети костюмів, спокійні і приглушені відтінки суконь і пальто, немов закликали глядачів насолодитися моментом усамітнення, комфорту, самопізнання і рівноваги.
З іншого боку – запаморочливі розрізи на спідницях, ризиковані вирізи на яскравих топах, екстремально короткі міні і всюдисущий денім – дизайнери волали до нашого внутрішнього світу, пропонуючи вийти зі сплячки і йти підкорювати світ.
У цьому сезоні свої колекції на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнери і бренди. Ми вибрали 18 образів, які на наш погляд стануть самими трендовими в наступному році.
Дивіться відео про усвідомлену моді:
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