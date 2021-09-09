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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

18 образів Ukrainian Fashion Week: що ми будемо носити наступної весни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 вересня, 17:25
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Головною темою Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 стали розвиток і підтримка українських дизайнерів, яким, як і більшості людей в світі, довелося несолодко в період пандемії
Покази Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021
Покази Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 / Фото: fashionweek.ua

Вибравши кращі колекції сезону, вирішили зробити добірку самих трендових образів з показів, які ми будемо носити навесні – 2022.

Ослаблення карантину дозволило повернути до подіуму українського Тижня моди міжнародних гостей, пресу, клієнтів дизайнерів і fashion-інсайдерів. Хоча в наш час і важко говорити про якусь сталість, все ж, організаторам вдалося продемонструвати стабільність, системність і гнучкість. Що немало важливо для самої мінливої індустрії в світі.

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Українські дизайнери, як і більшість людей в світі, також потрапили під вплив пандемії і карантинів. Представлені колекції немов ділилися на дві половини. В одній частині: класичні силуети костюмів, спокійні і приглушені відтінки суконь і пальто, немов закликали глядачів насолодитися моментом усамітнення, комфорту, самопізнання і рівноваги.

З іншого боку – запаморочливі розрізи на спідницях, ризиковані вирізи на яскравих топах, екстремально короткі міні і всюдисущий денім – дизайнери волали до нашого внутрішнього світу, пропонуючи вийти зі сплячки і йти підкорювати світ.

У цьому сезоні свої колекції на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнери і бренди. Ми вибрали 18 образів, які на наш погляд стануть самими трендовими в наступному році.

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ELENA BURENINA
ELENA BURENINA / Фото: fashionweek.ua

VOROZHBYT&ZEMSKOVA
VOROZHBYT&ZEMSKOVA / Фото: fashionweek.ua

THE COAT BY KATYA SILCHENKO
THE COAT BY KATYA SILCHENKO / Фото: fashionweek.ua

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JULIYA KROS
JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

LEM
LEM / Фото: fashionweek.ua

OVERALL
OVERALL / Фото: fashionweek.ua

ARUTIUNOVA
ARUTIUNOVA / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ
DARJA DONEZZ / Фото: fashionweek.ua

CHUPRINA
CHUPRINA / Фото: fashionweek.ua

LALLIER
LALLIER / Фото: fashionweek.ua

BEZMEZH
BEZMEZH / Фото: fashionweek.ua

IRON THREAD
IRON THREAD / Фото: fashionweek.ua

ROUSSIN
ROUSSIN / Фото: fashionweek.ua

IRYNA DIL
IRYNA DIL / Фото: fashionweek.ua

YADVIGA NETYKSHA
YADVIGA NETYKSHA / Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS
JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

DZHUS
DZHUS / Фото: fashionweek.ua

ZHARKO
ZHARKO / Фото: fashionweek.ua

Дивіться відео про усвідомлену моді:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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