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Матроски і клатчі-човники: BEVZA показали колекцію із переробленого пластику в Нью-Йорку

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 вересня, 14:15
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Дизайнер Світлана Бевза в колекції весна-літо 2022 досліджує копіювання в модній індустрії і задається питанням зайвого виробництва одягу
BEVZA SS 2022
BEVZA SS 2022 / Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

Український бренд BEVZA, одяг якого носять Дакота Джонсон, Софі Тернер, Емілі Ратажковскі та інші зірки, представив нову колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку.

У колекції весна-літо 2022 Світлана Бевза досліджує копіювання в модній індустрії. Дизайнер переглянула архіви власних колекцій, скопіювавши основні речі BEVZA і передавши їх в новій іронічній манері.

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/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

Досліджуючи копіювання, дизайнер також піднімає питання зайвого виробництва.

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Світлана Бевза прокоментувала:

Копіювання тягне за собою значне перевиробництво в індустрії моди. А це, насамперед, негативні наслідки для екологічної ситуації в світі, на яку я хотіла б звернути увагу. І вона нітрохи не менш важлива, ніж етична сторона питання. Ми всі, так чи інакше, зіткнемося з наслідками надвиробництва. Ми всі в одному човні.

Відправною точкою колекції стали думки про море. До колекції увійшли: костюми в стилі 90-х, топи і сукні з вирізами, що нагадують пластикові пакети, клатчі, матроські топи і капелюхи, сумки-мушлі, сукні з принтами колоска і штани з низькою посадкою.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

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/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

Приглушена колірна палітра доповнена відтінками синього, бірюзового, яскраво-жовтого і помаранчевого.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресслужба

Всі речі BEVZA були створені з використанням екологічно чистих матеріалів. Так, в колекції весна-літо 2022 дизайнер використала трикотаж з волокон перероблених пластикових пляшок, органічну бавовну, бамбук і кропиву.

Дивіться в ролику про правила офісного дрес-коду від українських дизайнерів:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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