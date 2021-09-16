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5 кращих образів на Тижні моди в Нью-Йорку

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
16 вересня, 13:30
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Після декількох сезонів діджитал-показів через пандемію COVID-19 і пов'язаних з нею соціальних обмежень, дизайнери нарешті змогли проводити подіумні покази
Самі трендові образи на Тижні моди в Нью-Йорку сезону весна 2022
Самі трендові образи на Тижні моди в Нью-Йорку сезону весна 2022 / Фото: Vogue

Після більш ніж року перерви Тиждень моди в Нью-Йорку повернулася у всій красі. Покази пройшли зі строгими правилами санітарного контролю: гості пред'являли сертифікати вакцинації прямо біля дверей перед входом на шоу, а основним аксесуаром модниць стали захисні маски для обличчя.

Ми вже розповідали про стильні луки гостей модних шоу, тепер розглянемо трендові образи з колекцій весни 2022 року, які показали дизайнери на подіумі.

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Креативні директори брендів представили колекції з деякою часткою посткарантинного оптимізму – яскраві кольори та жіночні силуети. У той же час дизайнери прославляли Нью-Йорк і американську моду.

Tom Ford представили весняну колекцію 2022, основну частину якої становили блискітки, паєтки, атлас і велика кількість вечірнього одягу.

Tom Ford SS 2022
Tom Ford SS 2022 / Фото: Vogue

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Крістіан Сіріано черпав натхнення з архівних фотографій власної сім'ї, зроблених його бабусею на канікулах в 60-х і 70-х роках, показавши яскраві відтінки, елегантні костюми і ефектні вирізи на сукнях.

Christian Siriano SS 2022
Christian Siriano SS 2022 / Фото: Vogue

Один з найулюбленіших дизайнерів Мішель Обами Prabal Gurung кинув виклик гендерним стереотипам в моді, топи поєднав з чоловічими костюмами, а силуети спортивних речей відрізнялися деталями, що нагадують одяг від кутюр.

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Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Джейсон Ву розповів, що його надихнуло мистецтво майстрів та їх ручна робота при створенні речей. Дизайнер використав інноваційні методи фарбування тканин, а також виключно натуральні матеріали.

Jason Wu SS 2022
Jason Wu SS 2022 / Фото: Vogue

Темою колекції сезону весна 2022 Michaek Kors стала "Міська романтика". Дизайнер, по суті, написав любовний лист Нью-Йорку, відсвяткувавши повернення на подіуми.

Michael Kors SS 2022
Michael Kors SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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