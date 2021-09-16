5 кращих образів на Тижні моди в Нью-Йорку

Після більш ніж року перерви Тиждень моди в Нью-Йорку повернулася у всій красі. Покази пройшли зі строгими правилами санітарного контролю: гості пред'являли сертифікати вакцинації прямо біля дверей перед входом на шоу, а основним аксесуаром модниць стали захисні маски для обличчя.
Ми вже розповідали про стильні луки гостей модних шоу, тепер розглянемо трендові образи з колекцій весни 2022 року, які показали дизайнери на подіумі.
Креативні директори брендів представили колекції з деякою часткою посткарантинного оптимізму – яскраві кольори та жіночні силуети. У той же час дизайнери прославляли Нью-Йорк і американську моду.
Tom Ford представили весняну колекцію 2022, основну частину якої становили блискітки, паєтки, атлас і велика кількість вечірнього одягу.
Крістіан Сіріано черпав натхнення з архівних фотографій власної сім'ї, зроблених його бабусею на канікулах в 60-х і 70-х роках, показавши яскраві відтінки, елегантні костюми і ефектні вирізи на сукнях.
Один з найулюбленіших дизайнерів Мішель Обами Prabal Gurung кинув виклик гендерним стереотипам в моді, топи поєднав з чоловічими костюмами, а силуети спортивних речей відрізнялися деталями, що нагадують одяг від кутюр.
Джейсон Ву розповів, що його надихнуло мистецтво майстрів та їх ручна робота при створенні речей. Дизайнер використав інноваційні методи фарбування тканин, а також виключно натуральні матеріали.
Темою колекції сезону весна 2022 Michaek Kors стала "Міська романтика". Дизайнер, по суті, написав любовний лист Нью-Йорку, відсвяткувавши повернення на подіуми.
Читайте також:
- 18 образів Ukrainian Fashion Week: що ми будемо носити наступної весни
- Матроски і клатчі-човна: BEVZA показали колекцію з переробленого пластику в Нью-Йорку
- 4 кращих покази Ukrainian Fashion Week, про які всі говорять