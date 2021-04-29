Перша леді обирає червоний: Олена Зеленська в яскравому образі на зустрічі в Zoom

Сміливий відтінок освіжив ділове вбрання для відеоконференції з Ельке Бюденбендер

Дружина президента давно не з'являлася на публіці в кольорових образах. До Франції Олена Зеленська прилетіла в спокійному бежевому, а в Туреччині одяглася у все чорне. Тепер же перша леді піддалася весняним чарам і обрала насичений відтінок – червоний. Фотографіями в яскравому вбранні дружина президента поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч у Zoom з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер. Вони обговорили низку питань, важливих для обох країн. Зокрема, про забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок у всіх сферах та усунення дискримінації в оплаті праці чоловіків і жінок. Судячи з променистої посмішки Зеленської, бесіда виявилася приємною і продуктивною.

Цікаво, що червоний піджак, в якому перша леді України з'явилася на відеоконференції, вже не перший в її гардеробі. У грудні в схожому вона презентувала аудіогід для Морського музею в Чорногорії, а раніше зустрічалася з баронесою Ліз Саг у костюмі аналогічного кольору.

Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Цього разу її аутфіт завершили мінімалістичні сережки-гвоздики, акуратна укладка і макіяж з акцентом на очі.

Також пропонуємо поглянути на аристократичне вбрання Олени Зеленської на зустрічі з першою леді Литви.

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