Романтичні образи для побачень цього літа: 8 модних ідей від Каті Осадчої
Легкі сукні з натуральних тканин, блузи з об'ємними рукавами і стильні головні убори
Катя Осадча, яка нещодавно розповіла про другу вагітність, анонсувала спільну колекцію одягу з дизайнером Андре Таном. Сьогодні телеведуча поділилася в Instagram кількома образами з літньої капсули – і вони прекрасно підходять для романтичних літніх вечорів.
Головним кольором колекції став білий. Завдяки ньому сукні з оборками, блузи з пишними рукавами і широкі брюки палаццо виглядають більш святково.
В образах простежуються національні мотиви, переосмислені через призму сучасних трендів. Кожне таке вбрання Катя вдало доповнила аксесуарами – солом'яними капелюхами, обручами, бантами, плетеними сумочками. Вони привносять ще більше кокетливого настрою.
Як помітив Андре Тан, усі речі виконані з екологічних матеріалів – органічного льону, бавовни та інноваційної тканини з переробленого цукрового очерету.
Щоб образ не здавався надто наївним, під сукню чи спідницю можна сміливо взувати черевики або кросівки. А якщо хочеться яскравих акцентів, додайте аксесуари насичених кольорів.
Купівля, в яку дійсно варто інвестувати, – брючний костюм. Він підійде не тільки для побачень, але також для світських виходів або офісу. Крім того, піджак та брюки можна носити окремо, створюючи ще більше стильних поєднань.
Колекція ANDRE TAN х Катя Осадча надійде в продаж 13 травня.
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