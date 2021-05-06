Романтичні образи для побачень цього літа: 8 модних ідей від Каті Осадчої

Легкі сукні з натуральних тканин, блузи з об'ємними рукавами і стильні головні убори

Катя Осадча, яка нещодавно розповіла про другу вагітність, анонсувала спільну колекцію одягу з дизайнером Андре Таном. Сьогодні телеведуча поділилася в Instagram кількома образами з літньої капсули – і вони прекрасно підходять для романтичних літніх вечорів.

Фото: instagram.com/svitsketv

Головним кольором колекції став білий. Завдяки ньому сукні з оборками, блузи з пишними рукавами і широкі брюки палаццо виглядають більш святково.

Фото: instagram.com/svitsketv

В образах простежуються національні мотиви, переосмислені через призму сучасних трендів. Кожне таке вбрання Катя вдало доповнила аксесуарами – солом'яними капелюхами, обручами, бантами, плетеними сумочками. Вони привносять ще більше кокетливого настрою.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Як помітив Андре Тан, усі речі виконані з екологічних матеріалів – органічного льону, бавовни та інноваційної тканини з переробленого цукрового очерету.

Фото: instagram.com/svitsketv

Щоб образ не здавався надто наївним, під сукню чи спідницю можна сміливо взувати черевики або кросівки. А якщо хочеться яскравих акцентів, додайте аксесуари насичених кольорів.

Фото: instagram.com/svitsketv

Купівля, в яку дійсно варто інвестувати, – брючний костюм. Він підійде не тільки для побачень, але також для світських виходів або офісу. Крім того, піджак та брюки можна носити окремо, створюючи ще більше стильних поєднань.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Колекція ANDRE TAN х Катя Осадча надійде в продаж 13 травня.

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