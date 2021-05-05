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Імітує папір і важить 7 кг! У цій сукні Єлизавета Ястремська представить Україну на "Міс Всесвіт-2020"

Сьогодні, 18:38

27-річна модель показала незвичайне вбрання, в якому позмагається на 69-міжнародному конкурсі краси

Після вирішення проблеми з отриманням візи Єлизавета Ястремська продовжила готуватися до престижного конкурсу "Міс Всесвіт-2020". Сьогодні українка похвалилася національним вбранням, в якому підкорюватиме Маямі вже 16 травня. Витвір бренду Rada.ethno називається "Душа-Витинанка".

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

За словами дизайнерки Наталії Шевчук, над сукнею впродовж місяця працювали 7 майстринь. Складність полягала в тому, щоб розробити технологію, за якої тканина була б схожа на папір. Загалом використали близько 15 м білого і чорного атласу, а також майже 2 кг спеціального розчину, який не дає тканині розповзатися. Загальна вага образу – 7 кг.

У Rada.ethno поставили за мету втілити в сукні традиційну українську "витинанку". З давніх-давен такими орнаментами з паперу прикрашали стіни, вікна та полиці хатин. Варіанти з тканини і шкіри використовували в декорі одягу. У візерунок вкладали сюжет, що розповідає про життя родини – які були свята, весілля, хто народився.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

"Життя іноді залишає дірочки в душах людей, але Бог створює з них прекрасний гармонійний малюнок, що відображає внутрішню красу людини, її духовність, – поділилася в своєму Instagram Єлизавета Ястремська. – Душа світла, чиста, що і символізує білий колір костюма. Дзеркальний блиск відображає внутрішній світ людини".

Від завтрашнього дня представниця України буде готуватися до конкурсу "Міс Всесвіт-2020" вже в Маямі. На це у неї 10 днів.

Нагадаємо, що минулого тижня ми дізналися імена зіркових лауретів "Оскара-2021" .

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