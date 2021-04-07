Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Перемогла заздрість: з королеви краси зірвали корону в прямому ефірі (відео)

Сьогодні, 10:21

Конкурсантка у сльозах пішла зі сцени і має намір судитися

Під час церемонії нагородження "Місіс Шрі-Ланка" серед заміжніх жінок стався курйозний випадок: лауреатка минулих років зняла корону з переможниці конкурсу в 2021 році й наділа її на конкурсантку, яка програла.

Відео: Сьогодні

Переможницею конкурсу 2021 року стала Пушпіка Де Сілва. Згідно з матеріалом, рішення суддів викликало невдоволення у лауреатки минулих років Каролін Джур. Вона заявила, що наразі Де Сілва уже розлучена, тому не може брати участь у змаганні.

"Існує правило, яке забороняє жінкам, які вже були одружені, але розлучились, брати участь у конкурсі. Саме тому корону потрібно віддати дівчині на другому місці", – заявила зі сцени незадоволена Каролін.

Вона зірвала корону з переможниці і передала її іншій учасниці, а позбавлена приза дівчина у сльозах залишила сцену.

До речі, ми не радимо вам вчиняти так у подібних випадках – краще утіште себе іншим подарунком, адже приводів для цього у квітні дуже багато.

Пізніше у Facebook Пушпіка Де Сілва написала, що після інциденту вона звернулася до лікарні з травмою голови. Дівчина має намір подати позов до суду за "необґрунтоване й образливе" поводження з нею.

Читайте також:
Королева краси впала на сцені в прямому ефірі: відео

Організатори заходу заявили, що повернули корону Де Сілві, а також вибачилися за те, що сталося.

Нагадаємо, раніше дівчина з синдромом Дауна вперше виграла конкурс краси у США. Судді пояснили, що присудили дівчині перемогу за її посмішку і танець. Крім цього, ми розповідали, як у мексиканському місті Куенкаме на конкурсі краси для трансгендерів заздрісна учасниця зіштовхнула переможницю зі сцени.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Перша перемога: Єлизавета Ястремська все ж поїде на Міс Всесвіт у США Міс Україна не пускають у США на конкурс краси Колишній "Міс Білорусь" винесли вирок за протест проти Лукашенка (фото) Miss Fashion Universe 2020 Анна Гузеева: "Многие конкурсантки ставили на меня"
відео Шрі-Ланка конкурс краси
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:34Смачно

Найсмачніші картопляні зрази з грибами – рецепт

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти