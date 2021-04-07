Перемогла заздрість: з королеви краси зірвали корону в прямому ефірі (відео)

Конкурсантка у сльозах пішла зі сцени і має намір судитися

Під час церемонії нагородження "Місіс Шрі-Ланка" серед заміжніх жінок стався курйозний випадок: лауреатка минулих років зняла корону з переможниці конкурсу в 2021 році й наділа її на конкурсантку, яка програла.

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Переможницею конкурсу 2021 року стала Пушпіка Де Сілва. Згідно з матеріалом, рішення суддів викликало невдоволення у лауреатки минулих років Каролін Джур. Вона заявила, що наразі Де Сілва уже розлучена, тому не може брати участь у змаганні.

"Існує правило, яке забороняє жінкам, які вже були одружені, але розлучились, брати участь у конкурсі. Саме тому корону потрібно віддати дівчині на другому місці", – заявила зі сцени незадоволена Каролін.

Вона зірвала корону з переможниці і передала її іншій учасниці, а позбавлена приза дівчина у сльозах залишила сцену.

До речі, ми не радимо вам вчиняти так у подібних випадках – краще утіште себе іншим подарунком, адже приводів для цього у квітні дуже багато.

Пізніше у Facebook Пушпіка Де Сілва написала, що після інциденту вона звернулася до лікарні з травмою голови. Дівчина має намір подати позов до суду за "необґрунтоване й образливе" поводження з нею.

Організатори заходу заявили, що повернули корону Де Сілві, а також вибачилися за те, що сталося.

Нагадаємо, раніше дівчина з синдромом Дауна вперше виграла конкурс краси у США. Судді пояснили, що присудили дівчині перемогу за її посмішку і танець. Крім цього, ми розповідали, як у мексиканському місті Куенкаме на конкурсі краси для трансгендерів заздрісна учасниця зіштовхнула переможницю зі сцени.

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