Досі в чорному: Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ після похорону принца Філіпа

Герцогиня Кембриджська вдягнула пальто Dolce & Gabbana із золотистими ґудзиками

На прощання з принцом Філіпом Кейт Міддлтон прибула в траурному вбранні з кольє Єлизавети II. Як і слід було очікувати, перший вихід герцогині Кембриджської після похорону теж був стриманим і похмурим. Разом із принцом Вільямом вона відвідала 282-й авіаційний навчальний корпус в Іст-Гемі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Протягом 63 років посаду почесного головнокомандувача авіацією обіймав принц Філіп. А в 2015-му почесним комендантом авіації стала Кейт Міддлтон – герцог Единбурзький сам передав їй патронаж. Можна сказати, що зустріч із кадетами навчально-тренувального корпусу стала даниною поваги чоловіку королеви.

На Кейт було приталене чорне пальто Dolce & Gabbana із золотистими ґудзиками і класичні човники. В руках вона тримала шкіряний клатч-конверт. Із прикрас дружина Вільяма залишила тільки сережки з перлами і каблучку.

Кейт Міддлтон в авіасимуляторі Фото: Getty Images

Цікаво, що цього разу герцогиня Кембриджська особисто випробувала авіасимулятор, на якому тренуються студенти. Також кадети розповіли їй, як проходять заняття в навчальному корпусі і яке спорядження для них використовується.

Нагадаємо, що Меган Маркл передала листівку і квіти на пам'ять про принца Філіпа.

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