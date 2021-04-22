По-прежнему в черном: Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после похорон принца Филиппа

Герцогиня Кембриджская надела пальто Dolce & Gabbana с золотистыми пуговицами

На прощание с принцем Филиппом Кейт Миддлтон прибыла в траурном наряде с колье Елизаветы II. Как и следовало ожидать, первый выход герцогини Кембриджской после похорон тоже оказался сдержанным и мрачным. Вместе с принцем Уильямом она посетила 282-й авиационный учебный корпус в Ист-Хэме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

На протяжении 63 лет должность почетного главнокомандующего авиацией занимал принц Филипп. А в 2015-м почетным комендантом авиации стала Кейт Миддлтон – герцог Эдинбургский сам передал ей патронаж. Можно сказать, что встреча с кадетами учебно-тренировочного корпуса стала данью уважения мужу королевы.

На Кейт было приталенное черное пальто Dolce & Gabbana с золотистыми пуговицами и классические лодочки. В руках она держала кожаный клатч-конверт. Из украшений cупруга Уильяма оставила только жемчужные серьги и кольцо.

Кейт Миддлтон в авиасимуляторе Фото: Getty Images

Интересно, что в этот раз герцогиня Кембриджская лично испытала авиасимулятор, на котором тренируются студенты. Также кадеты рассказали ей, как проходят занятия в учебном корпусе и какое снаряжение для них используется.

Напомним, что Меган Маркл передала открытку и цветы в память о принце Филиппе.

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