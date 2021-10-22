Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💡 Велике оновлення мереж 📽 Голлівудська трагедія 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Геловін 2021

Модні ботфорти

Декор для дому

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Жахливі та прекрасні: 10 парних костюмів на Геловін (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
22 жовтня, 13:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До Геловіна залишилося не так багато часу, саме час підшукати костюм собі та своєму партнерові. Найефектніші ідеї у нас в матеріалі
Як парі одягтися на Геловін 2021
Як парі одягтися на Геловін 2021 / Фото: Getty Images, Imdb.com

Якщо ви вже влаштовуєте мозковий штурм, у що вбратися на Геловін 2021, сподіваємося, вам весело, тому що варіантів дійсно багато. Ми розповідали про 13 ідей костюмів для зловісного свята, але погодимося, цей процес може викликати справжній стрес, коли мова йде про вибір образів для пари.

Ми зібрали 10 чарівних ідей костюмів для пар, щоб ви і ваша друга половинка змогли отримати трохи натхнення. Веселі наряди в стилі голлівудських знаменитостей або найяскравіших луків поп-культури 90-х, діснеївські персонажі, герої серіалів, коміксів і навіть монархи.

Реклама

Щоб відчути справжній дух наближаючогося свята, об'єднатися з партнером для того, щоб ваші образи стали самими хітовими на вечірці.

Сімейка Адамсів

Витончена Мортіша та її відданий чоловік Гомес – мабуть, найпопулярніші персонажі, в яких перевтілюються на Геловін.

Костюм на Геловін з фільму "Сімейка Адамс"
Костюм на Геловін з фільму "Сімейка Адамс" / Фото: Imdb.com

Реклама

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк

Згадуючи тренди і знаменитостей поп-культури 2000-х, першими іменами в списку будуть Брітні і Джастін. До всього ця парочка крутила роман, а їх джинсовий total look на червоній доріжці American Music Awards в 2001 році став культовим відображенням епохи.

Костюми Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка
Костюми Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кожен вихід герцогів Кембриджських супроводжується неприборканим інтересом до вбрання Кейт. Чому б не повторити образи королівської сім'ї в переддень Дня всіх святих.

Реклама

Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Найгарячіша зоряна парочка останнього часу не втомлюється шокувати публіку відвертими нарядами і подробицями інтимного життя. Їх образ повторити на Геловін простіше простого. Вам всього лише знадобиться червоний костюм в пайєтках і прозоре плаття.

Тельма і Луїза

Кращі подруги, справжні soulmates, які завжди разом справляються з різними стресовими ситуаціями і вміють по справжньому веселитися. А який ще костюм вибрати близьким друзям?

Костюм на Геловін з фільму "Тельма і Луїза"
Костюм на Геловін з фільму "Тельма і Луїза" / Фото: Imdb.com

Бейонсе і Джей Зі

Найпопулярніша пара Голлівуду, звичайно до того, як Джей Ло вирішила повернутися до колишнього. Але їх образи все ще найулюбленіші в наших серцях.

Джессіка і кролик Роджер

Ви в сексуальному червоному платті, а улюблений в плюшевому костюмі кролика. Ну чим не ідеальний образ на свято?

Костюми на Геловінн з фільму "Хто підставив кролика Роджера"
Костюми на Геловінн з фільму "Хто підставив кролика Роджера" / Фото: Imdb.com

Харлі Квінн і Джокер

Якщо образи монаршиї родини або діснеївські протагоністи не викликають у вас інтересу і наснаги, ваш варіант костюмів на Геловін – закохана парочка суперзлодіїв.

Костюм на Геловін з фільму "Загін самогубців"
Костюм на Геловін з фільму "Загін самогубців" / Фото: Imdb.com

Круелла Де Вілль і далматинець

Красуня-лиходійка і її вірний пес. Такими епітетами можна описати багато відносин закоханих пар.

Костюм на Геловін з фільму "Круелла"
Костюм на Геловін з фільму "Круелла" / Фото: Imdb.com

Бріджертони

Епоха регентства, молода і прекрасна дівчина і її коханий. Трохи нуднувата мода тієї епохи заграє по-новому в сучасній інтерпретації в переддень Дня всіх святих.

Костюми на Геловін з серіалу "Бріджертони"
Костюми на Геловін з серіалу "Бріджертони" / Фото: Imdb.com

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Навчитися справлятися зі стресом
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як приготувати лимонне печиво
Хакнути
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Особистий досвід
Чи варто їхати до Рахова
Чесний відгук
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 24 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти