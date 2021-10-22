Жахливі та прекрасні: 10 парних костюмів на Геловін (фото)

Якщо ви вже влаштовуєте мозковий штурм, у що вбратися на Геловін 2021, сподіваємося, вам весело, тому що варіантів дійсно багато. Ми розповідали про 13 ідей костюмів для зловісного свята, але погодимося, цей процес може викликати справжній стрес, коли мова йде про вибір образів для пари.
Ми зібрали 10 чарівних ідей костюмів для пар, щоб ви і ваша друга половинка змогли отримати трохи натхнення. Веселі наряди в стилі голлівудських знаменитостей або найяскравіших луків поп-культури 90-х, діснеївські персонажі, герої серіалів, коміксів і навіть монархи.
Щоб відчути справжній дух наближаючогося свята, об'єднатися з партнером для того, щоб ваші образи стали самими хітовими на вечірці.
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Сімейка Адамсів
Витончена Мортіша та її відданий чоловік Гомес – мабуть, найпопулярніші персонажі, в яких перевтілюються на Геловін.
Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк
Згадуючи тренди і знаменитостей поп-культури 2000-х, першими іменами в списку будуть Брітні і Джастін. До всього ця парочка крутила роман, а їх джинсовий total look на червоній доріжці American Music Awards в 2001 році став культовим відображенням епохи.
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кожен вихід герцогів Кембриджських супроводжується неприборканим інтересом до вбрання Кейт. Чому б не повторити образи королівської сім'ї в переддень Дня всіх святих.
Меган Фокс і Machine Gun Kelly
Найгарячіша зоряна парочка останнього часу не втомлюється шокувати публіку відвертими нарядами і подробицями інтимного життя. Їх образ повторити на Геловін простіше простого. Вам всього лише знадобиться червоний костюм в пайєтках і прозоре плаття.
Тельма і Луїза
Кращі подруги, справжні soulmates, які завжди разом справляються з різними стресовими ситуаціями і вміють по справжньому веселитися. А який ще костюм вибрати близьким друзям?
Бейонсе і Джей Зі
Найпопулярніша пара Голлівуду, звичайно до того, як Джей Ло вирішила повернутися до колишнього. Але їх образи все ще найулюбленіші в наших серцях.
Джессіка і кролик Роджер
Ви в сексуальному червоному платті, а улюблений в плюшевому костюмі кролика. Ну чим не ідеальний образ на свято?
Харлі Квінн і Джокер
Якщо образи монаршиї родини або діснеївські протагоністи не викликають у вас інтересу і наснаги, ваш варіант костюмів на Геловін – закохана парочка суперзлодіїв.
Круелла Де Вілль і далматинець
Красуня-лиходійка і її вірний пес. Такими епітетами можна описати багато відносин закоханих пар.
Бріджертони
Епоха регентства, молода і прекрасна дівчина і її коханий. Трохи нуднувата мода тієї епохи заграє по-новому в сучасній інтерпретації в переддень Дня всіх святих.
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