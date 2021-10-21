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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як повторити макіяж відьми на Геловін. Поради візажиста

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
21 жовтня, 17:15
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Більшість з нас у повсякденному житті не ідентифікують себе як відьом, але щороку, коли наближається Геловін, нам здається кумедним приміряти на себе образ казкової істоти, практикуючої магію
Наймодніші ідеї макіяжу на Геловін
Наймодніші ідеї макіяжу на Геловін / Фото: Pinterest

Набагато простіше вибрати маскарадну маску або костюм, надівши чорне плаття-накидку і загострений капелюх. Але як бути з макіяжем? В честь Геловіну 2021 ми вирішили вибрати кілька найяскравіших варіантів з різними ідеями макіяжу для створення образу відьми. А як його повторити, на що звернути увагу і за допомогою яких засобів декоративної косметики зробити, підказала професійний візажист і лікар-косметолог Людмила Гайдамака.

Професійний візажист і лікар-косметолог Людмила Гайдамака
Професійний візажист і лікар-косметолог Людмила Гайдамака / Фото: Сьогодні

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Тон шкіри обличчя

Круто, коли колір обличчя вам вдасться зробити з зеленим, синім або фіолетовим відливом або чисто білий відтінок. Для цього можна взяти самий світлий тональний крем, а також використовувати барвники. Потрібно просто додати ці рідкі фарби в базу для макіяжу. Я раджу використовувати продукти Make Up Forever.

Образ Білої Чаклунки з "Хронік Нарнії"
Образ Білої Чаклунки з "Хронік Нарнії" / Фото: Imdb.com

Очі

Головним в б'юті-образі відьми є очі. Тут важливо використовувати яскраві відтінки, основна колірна гамма – фуксія, фіолетовий, бірюза, синій або чорний. Найпростіше нафарбувати повіки за допомогою тіней або олівця для очей. Я рекомендую засоби бренду ProVg і хороші пігментовані і стійкі варіанти є у ColourPop.

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Образ відьми з "Малефісенти"
Образ відьми з "Малефісенти" / Фото: Imdb.com

Порада: промалюйте яскравим кольоровим олівцем стрілку, а потім додайте драматичний акцент чорною підводкою або кайалом. Добре виглядають такі варіанти з червоним, але варто бути уважною, так як вони дуже стійкі і їх важко змити. Хороші можна знайти у італійського косметичного бренду Wycon.

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В оформленні брів перш за все потрібно звернути увагу на промальовування зламу. Він повинен бути чорним і великим. Це додасть образу більш суворого і загрозливого вигляду. Олівець для брів можна використовувати Paris Berlin.

Губи

Я раджу використовувати стійкі помади NYX. Що стосується відтінків, ідеальним для образу відьми будуть сірі, бордові, сині, червоні або чорні.

Образ Єви Ернст з фільму "Відьми"
Образ Єви Ернст з фільму "Відьми" / Фото: Imdb.com

Раніше ми розповідали про 11 кращих костюмів знаменитостей на Геловін, які варто повторити.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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