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Геловін 2021

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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Чортова дюжина ідей костюмів на Геловін 2021 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
20 жовтня, 17:36
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Ми вибрали 13 найцікавіших ідей для костюмів, які відсилають до важливих і не менш цікавих подій останнього часу. Надихайтеся!
Найбільш знакові образи року ідеальні для Геловіну 2021
Найбільш знакові образи року ідеальні для Геловіну 2021

Геловін майже на порозі, а ви ще не вирішили в якому образі зустрінете ніч з 31-го жовтня на 1-е листопада? Не біда. Надихнувшись колекціями модних брендів, які дизайнери представили на подіумі для сезону весна-літо 2022, вже вибрали найефектніші маски для свята.

Ми вирішили допомогти вам і з дилемою, в якого героя перевтілитися. Зібрали для вас ідеї та варіанти, натхненні деякими з найпам'ятніших образів з червоних доріжок, знакових персон, самих розкручених серіалів і блокбастерів 2021 року.

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Простіше всіх у цьому році буде шанувальникам драми Netflix "Гра в кальмара". Вони можуть одягтися як один з гравців в повністю зелений спортивний костюм або надіти червону форму охоронців з чорним фехтувальним шоломом.

Приєднайтесь до загону самогубців в образі Харлі Квінн, або відтворіть безликий образ Кім Кардашян, в якому вона з'явилася на балі Інституту костюму Met Gala в цьому році. Вибір за вами. Дивіться нашу добірку з 13 ідей.

І пам'ятайте, у цьому році Геловін припадає на день переведення часу. А це значить, святкувати ми будемо 25 годин. Досить часу навіть трохи виспатися перед робочим днем.

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"Гра в кальмара"

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Кім Кардашян

Кім Кардашьян в Balenciaga
Кім Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Харлі Квінн

Кадр з фільму "Загін самогубців: Місія навиліт"
Кадр з фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" / Фото: Imdb.com

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Джокер

Кадр з фільму "Джокер"
Кадр з фільму "Джокер" / Фото: Imdb.com

Круелла Де Віль

Кадр з фільму "Круелла"
Кадр з фільму "Круелла" / Фото: Imdb.com

Берні Сандерс

Гаррі Стайлс

Гаррі Стайлс
Гаррі Стайлс / Фото: Getty Images

Біллі Айліш в образі Мерилін Монро

Джеймс Бонд

Кадр з фільму "007: Не час помирати"
Кадр з фільму "007: Не час помирати" / Фото: Imdb.com

"Бріджертони"

Кадр з серіалу "Бріджертони"
Кадр з серіалу "Бріджертони" / Фото: themoviedb.org

Леді Гага

Леді Гага в Valentino
Леді Гага в Valentino / Фото: Valentino

"Дюна"

Кадр з фільму "Дюна"
Кадр з фільму "Дюна" / Фото: Imdb.com

Ілон Маск

/ Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про 11 кращих костюмів знаменитостей на Хеллоуїн, які варто повторити.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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