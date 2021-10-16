11 кращих костюмів знаменитостей на Хелловін, які варто повторити

Напередодні Дня всіх святих, 31 жовтня, ми будемо відзначати найвеселіше і зловісне свято – Хелловін. Подія, яка відносить до традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії, щороку приваблює все більше уваги. Ми купуємо неймовірні костюми, готуємо страхітливі коктейлі та збираємося з друзями, щоб повеселитися.
Ніхто не вибирає костюми на Хелловін краще, ніж голлівудські знаменитості. Звичайно, вони не обмежені в бюджеті, армії помічників, які готові втілити саму божевільну ідею в життя.
Напередодні святкування Хелловіна в цьому році, ми зібрали кращі образи зірок, від Гайді Клум, Кендалл і Кайлі Дженнер, Кріссі Тейген, Cardi B та Бейонсе.
Якщо ви ще не придумали, у чому підете відзначати День всіх святих в 2021 році, надихайтеся самими ефектними образами зірок. Зібрали для вас 11 таких.
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