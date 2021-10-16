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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

11 кращих костюмів знаменитостей на Хелловін, які варто повторити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
16 жовтня, 08:00
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Гайді Клум, Бейонсе, Кайлі та Кендалл Дженнер, Cardi B та інші. Зібрали для вас найефектніші образи зірок на Хелловінн, які надихнуть на нові луки
Найефектніші костюми знаменитостей на Хелловін
Найефектніші костюми знаменитостей на Хелловін / Фото: instagram.com/gigihadid, instagram.com/haileybieber, instagram.com/iamcardib

Напередодні Дня всіх святих, 31 жовтня, ми будемо відзначати найвеселіше і зловісне свято – Хелловін. Подія, яка відносить до традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії, щороку приваблює все більше уваги. Ми купуємо неймовірні костюми, готуємо страхітливі коктейлі та збираємося з друзями, щоб повеселитися.

Ніхто не вибирає костюми на Хелловін краще, ніж голлівудські знаменитості. Звичайно, вони не обмежені в бюджеті, армії помічників, які готові втілити саму божевільну ідею в життя.

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Напередодні святкування Хелловіна в цьому році, ми зібрали кращі образи зірок, від Гайді Клум, Кендалл і Кайлі Дженнер, Кріссі Тейген, Cardi B та Бейонсе.

Якщо ви ще не придумали, у чому підете відзначати День всіх святих в 2021 році, надихайтеся самими ефектними образами зірок. Зібрали для вас 11 таких.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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