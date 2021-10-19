10 масок на Геловін: модні ідеї дизайнерів із колекцій весна-літо 2022

Щоб допомогти вам визначитися з нарядом, ми вибрали найефектніші образи знаменитостей, якими варто надихатися.
Незалежно від того, як ви вирішите відсвяткувати День всіх святих в цьому році – будь то в Zoom або з друзями на вечірці – вам потрібен приголомшливий костюм. Безумовно, вам знадобиться і самий незамінний аксесуар останнього часу – маска.
Хоча нас ще чекають прогнози про те, які костюми на Геловін в 2021 році стануть найпопулярнішими, підібрати самі трендові елементи можна вже зараз. Деякі з них можна без затрат зробити своїми руками.
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Ми вибрали найідеальніші інтерпретації масок для обличчя з колекцій дизайнерів сезону весна-літо 2022. Звичайно, варто переконатися, що ви залишитеся в безпеці в ніч на Геловін, так як такі варіанти навряд чи захистять від COVID-19, особливо невакцинованих.
Привид опери
Наречена Дракули
Злитися з інтер'єром
Пакет на голові
Чорна вдова
Дитя природи
У стилі Каньє Уеста
Кажан
Жертва павука
Гіпюр на карнавал
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