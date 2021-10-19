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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

10 масок на Геловін: модні ідеї дизайнерів із колекцій весна-літо 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 жовтня, 11:39
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Найстрашніші свята в цьому році виглядають трохи інакше через тривалу пандемію, але у вас все одно буде можливість вбратися в страхітливі костюми на Геловін 2021
Найефектніші маски з показів сезону весна-літо 2022
Найефектніші маски з показів сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Щоб допомогти вам визначитися з нарядом, ми вибрали найефектніші образи знаменитостей, якими варто надихатися.

Незалежно від того, як ви вирішите відсвяткувати День всіх святих в цьому році – будь то в Zoom або з друзями на вечірці – вам потрібен приголомшливий костюм. Безумовно, вам знадобиться і самий незамінний аксесуар останнього часу – маска.

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Хоча нас ще чекають прогнози про те, які костюми на Геловін в 2021 році стануть найпопулярнішими, підібрати самі трендові елементи можна вже зараз. Деякі з них можна без затрат зробити своїми руками.

Ми вибрали найідеальніші інтерпретації масок для обличчя з колекцій дизайнерів сезону весна-літо 2022. Звичайно, варто переконатися, що ви залишитеся в безпеці в ніч на Геловін, так як такі варіанти навряд чи захистять від COVID-19, особливо невакцинованих.

Привид опери

AZ Factory SS 2022
AZ Factory SS 2022 / Фото: Vogue

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Наречена Дракули

Alexander McQueen SS 2022
Alexander McQueen SS 2022 / Фото: Vogue

Злитися з інтер'єром

Marine Serre SS 2022
Marine Serre SS 2022 / Фото: Vogue

Пакет на голові

Takahiro Miyashita SS 2022
Takahiro Miyashita SS 2022 / Фото: Vogue

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Чорна вдова

Schiaparelli SS 2022
Schiaparelli SS 2022 / Фото: Vogue

Дитя природи

Collina Strada SS 2022
Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

У стилі Каньє Уеста

Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

Кажан

Loewe SS 2022
Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Жертва павука

Olivier Theyskens SS 2022
Olivier Theyskens SS 2022 / Фото: Vogue

Гіпюр на карнавал

Maison Margiela SS 2022
Maison Margiela SS 2022 / Фото: instagram.com/maisonmargiela/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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