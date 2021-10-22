Ужасные и прекрасные: 10 парных костюмов на Хэллоуин (фото)

До Хэллоуина осталось не так много времени, самое время подыскать костюм себе и своему партнеру. Самые эффектные идеи у нас в материале

Как паре одеться на Хэллоуин 2021 / Фото: Getty Images, Imdb.com

Если вы уже устраиваете мозговой штурм, во что нарядиться на Хэллоуин 2021, надеемся, вам весело, потому что вариантов действительно много. Мы рассказывали о 13 идеях костюмов для зловещего праздника, но согласимся, этот процесс может вызвать настоящий стресс, когда речь идет о выборе образов для пары.

Мы собрали 10 очаровательных идей костюмов для пар, чтобы вы и ваша вторая половинка смогли получить немного вдохновения. Веселые наряды в стиле голливудских знаменитостей или самых ярких луков поп-культуры 90-х, диснеевские персонажи, герои сериалов, комиксов и даже монархи.

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Чтобы почувствовать настоящий дух приближающего праздника, объединитесь с партнером, чтобы ваши образы стали самыми хитовыми на вечеринке.

Семейка Аддамс

Утонченная Мортиша и ее преданный супруг Гомес – пожалуй, самые популярные персонажи, в которых перевоплощаются на Хэллоуин.

Костюм на Хэллоуин из фильма "Семейка Аддамс" / Фото: Imdb.com

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Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Вспоминая тренды и знаменитостей поп-культуры 2000-х, первыми имена в списке будут Бритни и Джастин. Ко всему эта парочка крутила роман, а их джинсовый total look на красной дорожке American Music Awards в 2001 году стал культовым отражением эпохи.

Костюмы Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Каждый выход герцогов Кембриджских сопровождается необузданным интересом к наряду Кейт. Почему бы не повторить образы королевской семьи в канун Дня всех святых.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Самая горячая звездная парочка последнего времени не устает шокировать публику откровенными нарядами и подробностями интимной жизни. Их образ повторить на Хэллоуин проще простого. Вам всего лишь понадобится красный костюм в пайетках и прозрачное платье.

Тельма и Луиза

Лучшие подруги, настоящие soulmates, которые всегда вместе справляются с разными стрессовыми ситуациями и умеют по настоящему веселиться. А какой еще костюм выбрать близким друзьям?

Костюм на Хэллоуин из фильма "Тельмы и Луизы" / Фото: Imdb.com

Бейонсе и Джей Зи

Самая популярная пара Голливуда, конечно до того, как Джей Ло не решила вернуться к бывшему. Но их образы все еще самые любимые в наших сердцах.

Джессика и кролик Роджер

Вы в сексуальном красном платье, а любимый в плюшевом костюме кролика. Ну чем не идеальный образ на праздник?

Костюмы на Хэллоуин из фильма "Кто подставил кролика Роджера" / Фото: Imdb.com

Харли Квинн и Джокер

Если примерные монаршие семьи или диснеевские протагонисты не вызывают у вас интереса и воодушевления, ваш вариант костюма на Хэллоуин – влюбленная парочка суперзлодеев.

Костюм на Хэллоуин из фильма "Отряд самоубийц" / Фото: Imdb.com

Круэлла Де Вилль и далматинец

Красотка-злодейка и ее верный пес. Такими эпитетами можно описать многие отношения влюбленных пар.

Костюм на Хэллоуин из фильма "Круэлла" / Фото: Imdb.com

Бриджертоны

Эпоха регентства, молодая и прекрасная девушка и ее возлюбленный. Немного скучноватая мода той эпохи заиграет по-новому в современной интерпретации в канун Дня всех святых.

Костюмы на Хэллоуин из сериала "Бриджертоны" / Фото: Imdb.com

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