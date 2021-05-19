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Королева Єлизавета II втратила цуценя, якого їй подарували напередодні смерті принца Філіпа

Сьогодні, 11:38

У квітні цього року Її Високість поховала чоловіка, а тепер спіткало ще одне лихо. Щеня, який був розрадою для королеви в непростий період, раптово помер

Королева Єлизавета II з коргі в Віндзорському замку
Королева Єлизавета II з коргі в Віндзорському замку
Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, яка на підборах посадила понад 1,5 тисячі дерев, втратила одного зі своїх улюбленців. Як відомо, королева велика фанатка собак, а її улюблена порода – коргі, які жили у неї ще з дитинства. Але днями помер один з цуценят – йому було п'ять місяців.

Як повідомляє The Sun, щеня на ім'я Фергус був одним з двох цуценят породи доргі (суміш такси та коргі), яких королеві подарував її 61-річний син принц Ендрю, щоб підтримати під час хвороби принца Філіпа. Песик отримав кличку Фергус на честь дядька королеви, капітана Фергуса Боуз-Лайона, який помер в 1915 році під час Першої світової війни.

У підсумку, коли принц Філіп пішов з життя у квітні цього року, саме песики підбадьорювали Єлизавету II.

При цьому, ще близько десяти років тому у королеви було цілих 14 собак різних порід. Зараз у неї залишилося лише два – нове щеня по кличці Мік і доргі Кенді.

Королева Єлизавета II зі своїми коргі в Сандрінгемі
Королева Єлизавета II зі своїми коргі в Сандрінгемі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в грудні минулого року помер ще один улюбленець королеви – доргі на прізвисько Вулкан.

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