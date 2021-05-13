Королева Іспанії вийшла в світ у бюджетному костюмі Zara. А виглядає немов люкс!

Летиція вручила престижну літературну премію поету Франсіско Брінесу

Часом речі демократичних марок неможливо відрізніти від люксових. Навіть перші леді і члени королівських сімей з'являються на публіці в мас-маркеті. Ви ж пам'ятаєте Кейт Міддлтон в стильному піджаку Zara? Речі цього бренду любить і королева Іспанії. Черговий бюджетний образ Летиція показала, вручаючи премію Мігеля де Сервантеса.

Дружина Філіпа VI відвідала Оліву в яскравому костюмі морквяного відтінку. Попри лаконічний прямий силует, в очі кидаються цікаві елементи – асиметричний поділ і розрізи на брюках біля щиколоток.

Королева Летиція Фото: Getty Images

До стильного комплекту королева Летиція підібрала мінімалістичні аксесуари. Вона одягла бежеві босоніжки на шпильці, невеликі сережки-кільця і взяла улюблений червоний клатч, який вже не раз ставав родзинкою її образів.

Морквяний костюм увійшов до колекції Zara 2019 року. Його ціна – 4300 грн. Відшукати точно такий же навряд чи вдасться, але зараз у бренда є багато схожих у соковитих весняних кольорах.

Zara Фото: Zara

Також пропонуємо пройти тест і на око відрізнити речі мас-маркету від люксових.

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