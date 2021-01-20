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Камала Гарріс для інавгурації вибрала вбрання від найобговорюваніших дизайнерів

Сьогодні, 20:52

Віцепрезидентка США вибрала вбрання, що відповідає її стилю

Сьогодні відбулася інавгурація президента США Джо Байдена. Вбрання першої леді вже всі оцінили, тепер пропонуємо подивитися образ першої жінки на посаді віцепрезидента США Камали Гарріс.

Для такого важливого дня Камала вибрала вбрання від двох темношкірих дизайнерів Крістофера Джона Роджерса і Серджіо Хадсона. Цей тандем вважається одним з найобговорюваніших сучасних дизайнерів афроамериканського походження.

Камала Гарріс
Камала Гарріс
Фото: Getty Images

Віцепрезидентка США з'явилася на публіці в яскраво-фіолетовому приталеному пальті і сукні такого ж кольору. Доповнила вона образ своїм улюбленим перловим намистом від пуерториканського дизайнера Вільфредо Розадо.

Камала Гарріс
Камала Гарріс
Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які вбрання для інавгурації вибрали експерші леді США. Також ми повідомляли, у чому була Меланія на своєму останньому заході як перша леді США.

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