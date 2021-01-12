Vogue відповіли на критику обкладинки з Камалою Харріс

Обкладинка нового номера видання викликала суперечливі відгуки в Мережі

Нещодавно ми писали, що віце-президентка США Камала Харріс в кедах знялася для обкладинки Vogue. У Мережі на знімок відреагували досить неоднозначно – користувачі пишуть, що на фото обличчя Харріс неправдоподібно світле, крім того, їй вибрали невідповідний одяг.

На обкладинці, випущеній Vogue на тому тижні, Харріс стоїть на рожевому тлі в чорному піджаку та вузьких штанях. Є і другий кадр, де Камала вже позує в світло-блакитному костюмі.

Камала Гарріс Фото: Vogue

Спочатку команда Харріс погодила з Vogue в якості обкладинки фотографію в синьому костюмі.

"Команда Камали була проінформована Vogue про те, що фотографія в синьому костюмі буде зображена на обкладинці, тому вони були здивовані, побачивши, що замість цього був вибраний більш неформальний портрет", – передає слова інсайдера Us Weekly.

Представники Vogue відповіли, що визнали більш неформальне зображення кращим, що воно "відображає справжню і доступну натуру обраної віце-президентки Харріс, що, на нашу думку, є однією з відмінних рис адміністрації Байдена/Харріс".

В Vogue додали, що редакція залишає обидва зображення як обкладинки у цифровому форматі.

Раніше ми писали, що Гаррі Стайлс став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue .

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