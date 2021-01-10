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Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс в кедах знялася для обкладинки Vogue (фото)

Сьогодні, 18:57

Користувачі Мережі знімок не оцінили

Зовсім скоро першою жінкою азійського походження на посаді віцепрезидента США стане 56-річна Камала Гарріс. І хоча офіційно вона ще не зайняла пост, проте вже встигла з'явитися на обкладинці лютневого американського Vogue.

Знімок з Гарріс "злили" в Twitter напередодні, і користувачі соцмереж вже встигли його розкритикувати.

Камала Харріс
Камала Харріс
Фото: Twitter

На фото Камала позує, стоячи в чорних вузьких штанях, кедах, піджаку та білій футболці. Вона широко усміхається в кадр, а підпис до обкладинки такий: "Мадам віцепрезидент і нова Америка".

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У Мережі пишуть, що на фотографії лице Камали Гарріс занадто світле, нібито його вибілили, хтось вважає, що сама обкладинка вийшла нудною, а зелений фон із рожевою шторою і зовсім недоречні.

Додамо, що інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня.

Раніше Барак Обама у своїй знаменитій куртці позував для обкладинки популярного журналу.

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