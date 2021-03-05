Як вибрати ідеальну міні-спідницю для будь-якої фігури, зросту і віку – порада стиліста

Сьогодні ажіотаж на міні-спідниці, який був в 60-і роки, знову повертається

На початку 20-го століття такий елемент одягу, як міні-спідниця могли собі дозволити тільки артистки: циркачки або танцівниці. Для звичайної жінки з'явитися в такому вбранні на публіці вважалося неприйнятним. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник і Григорій Герман з'ясували, як сьогодні сприймають довжину "міні" і як розрахувати індекс довжини своєї ідеальної міні-спідниці.

Сьогодні ажіотаж на міні-спідниці, який був в 60-і роки, знову повертається – запевняють експерти.

"На зміну довгим спідницям і довжині міді, які були популярні в останні роки, в моду сміливо вривається міні. Ви побачите – зовсім скоро міні-спідниця буде і в офісах, і на вулицях ", – коментує стиліст Олександра Очеретяна в ефірі каналу "Україна".

Міні спідниця Фото: Pinterest

Є два види коротких спідничок: мікро міні – ті, які ледь прикривають сідниці, і просто міні – вони довше приблизно на ширину долоні. Щоб вибрати довжину свого ідеального міні, потрібно зробити прості розрахунки.

"Мікро міні – це ваш зріст помножений на 0,18. Підрахувавши, ви отримаєте в середньому 27-30 см – це довжина для ідеальної мікро міні. А міні – це ваш зріст, помножений на 0,26 або на 0,3. Так ви отримаєте кращу довжину вашої міні спідниці", – поділилася стиліст.

Якщо ваша фігура дозволяє носити міні-спідниці, але є сумніви в віці – послухайте експертне роз'яснення.

"Жінки старшого віку – від 40 років, можуть вибрати міні спідницю або укорочені шорти, але краще скористатися однією хитрістю – одягнути щільні колготки, наприклад, 100 ден. Вони можуть бути чорні або темно-коричневі. І обов'язково високий чобіт. Так, надягаючи коротку спідничку, ви будете виглядати дуже елегантно", – розповіла експерт в програмі" Ранок з Україною ".

Міні спідниця Фото: Pinterest

А щоб "міні" не мало вульгарний вид, вибирайте взуття на низькій підошві.

Ще для того, щоб підібрати ідеальне міні, потрібно визначитися з типом фігури:

"Якщо у вас класична жіноча фігура з вузькою талією і вираженими стегнами, в принципі, будь-яка модель спідниці вам підійде: і пряма, і облягаюча, і розкльошена. Тим, у кого стегна не виражені – більш прямі, краще звернути увагу на спідниці", – радить стиліст Олександра Очеретяна.

Для офісної роботи або формальних зустрічей краще підійдуть більш класичні фасони приглушених кольорів. А ось для зустрічі з друзями – надягайте те, чого душа забажає. До речі, в цьому сезоні модними будуть жовті і сірі відтінки. Звичайно ж, вітається класика – джинс. Однак актуальними будуть спідниці з еко-шкіри, особливо з металевими елементами.

Які міні-спідниці нині в тренді – дивіться відео:

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