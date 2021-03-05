Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як вибрати ідеальну міні-спідницю для будь-якої фігури, зросту і віку – порада стиліста

Сьогодні, 17:10

Сьогодні ажіотаж на міні-спідниці, який був в 60-і роки, знову повертається

На початку 20-го століття такий елемент одягу, як міні-спідниця могли собі дозволити тільки артистки: циркачки або танцівниці. Для звичайної жінки з'явитися в такому вбранні на публіці вважалося неприйнятним. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник і Григорій Герман з'ясували, як сьогодні сприймають довжину "міні" і як розрахувати індекс довжини своєї ідеальної міні-спідниці.

Сьогодні ажіотаж на міні-спідниці, який був в 60-і роки, знову повертається – запевняють експерти.

"На зміну довгим спідницям і довжині міді, які були популярні в останні роки, в моду сміливо вривається міні. Ви побачите – зовсім скоро міні-спідниця буде і в офісах, і на вулицях ", – коментує стиліст Олександра Очеретяна в ефірі каналу "Україна".

Міні спідниця
Міні спідниця
Фото: Pinterest

Є два види коротких спідничок: мікро міні – ті, які ледь прикривають сідниці, і просто міні – вони довше приблизно на ширину долоні. Щоб вибрати довжину свого ідеального міні, потрібно зробити прості розрахунки.

"Мікро міні – це ваш зріст помножений на 0,18. Підрахувавши, ви отримаєте в середньому 27-30 см – це довжина для ідеальної мікро міні. А міні – це ваш зріст, помножений на 0,26 або на 0,3. Так ви отримаєте кращу довжину вашої міні спідниці", – поділилася стиліст.

Якщо ваша фігура дозволяє носити міні-спідниці, але є сумніви в віці – послухайте експертне роз'яснення.

"Жінки старшого віку – від 40 років, можуть вибрати міні спідницю або укорочені шорти, але краще скористатися однією хитрістю – одягнути щільні колготки, наприклад, 100 ден. Вони можуть бути чорні або темно-коричневі. І обов'язково високий чобіт. Так, надягаючи коротку спідничку, ви будете виглядати дуже елегантно", – розповіла експерт в програмі" Ранок з Україною ".

Міні спідниця
Міні спідниця
Фото: Pinterest

А щоб "міні" не мало вульгарний вид, вибирайте взуття на низькій підошві.

Ще для того, щоб підібрати ідеальне міні, потрібно визначитися з типом фігури:

"Якщо у вас класична жіноча фігура з вузькою талією і вираженими стегнами, в принципі, будь-яка модель спідниці вам підійде: і пряма, і облягаюча, і розкльошена. Тим, у кого стегна не виражені – більш прямі, краще звернути увагу на спідниці", – радить стиліст Олександра Очеретяна.

Для офісної роботи або формальних зустрічей краще підійдуть більш класичні фасони приглушених кольорів. А ось для зустрічі з друзями – надягайте те, чого душа забажає. До речі, в цьому сезоні модними будуть жовті і сірі відтінки. Звичайно ж, вітається класика – джинс. Однак актуальними будуть спідниці з еко-шкіри, особливо з металевими елементами.

Які міні-спідниці нині в тренді – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як за допомогою двох аксесуарів виглядати стильно і сексуально.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як за допомогою двох аксесуарів виглядати стильно і сексуально Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся Модний брючний костюм: як носити - вчимося у Олени Зеленської (фото) Що одягнути 8 Березня: готові образи з Instagram
мода одяг стиль
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин

Популярні статті

Сьогодні, 16:35Смачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

Сьогодні, 15:47Events

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Сьогодні, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Сьогодні, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти