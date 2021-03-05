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Как выбрать идеальную мини-юбку для любой фигуры, роста и возраста – совет стилиста

Сегодня, 17:10

Сегодня ажиотаж на мини-юбки, который был в 60-е годы, снова возвращается

В начале 20-го века такой элемент одежды, как мини-юбка могли себе позволить только артистки: циркачки или танцовщицы. Для обычной женщины появиться в таком наряде на публике считалось неприемлемым. Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как сегодня воспринимают длину "мини" и как рассчитать индекс длины своей идеальной мини-юбки.

Сегодня ажиотаж на мини-юбки, который был в 60-е годы, снова возвращается – уверяют эксперты.

"На смену длинным юбкам и длине миди, которые были популярны в последние годы, в моду смело врывается мини. Вы увидите – совсем скоро мини-юбка будет и в офисах, и на улицах", – комментирует стилист Александра Очеретяная в эфире канала "Украина".

Мини юбка
Мини юбка
Фото: Pinterest

Есть два вида коротких юбочек: микро мини – те, которые едва прикрывают ягодицы, и просто мини – они длиннее примерно на ширину ладони. Чтобы выбрать длину своего идеального мини, нужно сделать простые расчеты.

"Микро мини – это ваш рост умноженный на 0,18. Подсчитав, вы получите в среднем 27-30 см – это длина для идеальной микро мини. А мини – это ваш рост, умноженный на 0,26 или на 0,3. Так вы получите лучшую длину вашей мини юбки", – поделилась стилист.

Если ваша фигура позволяет носить мини-юбки, но есть сомнения в возрасте – послушайте экспертное разъяснение.

"Женщины старшего возраста – от 40 лет, могут выбрать мини юбку или укороченные шорты, но лучше воспользоваться одной хитростью – одеть плотные колготки, например, 100 ден. Они могут быть черные или темно-коричневые. И обязательно высокий сапог. Так, надевая короткую юбочку, вы будете выглядеть очень элегантно", – рассказала эксперт в программе "Ранок з Україною".

Мини юбка
Мини юбка
Фото: Pinterest

А чтобы "мини" не имело вульгарный вид, выбирайте обувь на низкой подошве.

Еще для того, чтобы подобрать идеальное мини, нужно определиться с типом фигуры:

"Если у вас классическая женская фигура с узкой талией и выраженными бедрами, в принципе, любая модель юбки вам подойдет: и прямая, и облегающая, и расклешенная. Тем, у кого бедра не выражены – более прямые, лучше обратить внимание на расклешенные юбки", – советует стилист Александра Очеретяная.

Для офисной работы или формальных встреч лучше подойдут более классические фасоны приглушенных цветов. А вот для встречи с друзьями – надевайте то, чего душа пожелает. Кстати, в этом сезоне модными будут желтые и серые оттенки. Конечно же, приветствуется классика – джинс. Однако актуальными будут юбки из эко-кожи, особенно с металлическими элементами.

Какие мини-юбки ныне в тренде – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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