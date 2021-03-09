Як обрати джинси-кльош та з чим їх носити: готові образи

Розкльошена пара джинсів – головний фаворит 2021 року

Багато років тому розкльошені джинси були дуже модними. Зараз вони поступово стають знову актуальними, але не всі готові вдягнути одну з таких пар.

У цьому матеріалі розповідаємо, як вибрати правильні джинси-кльош і з чим їх носити в новому сезоні.

Як вибрати джініси-кльош в 2021 році: основні моменти

Вибираючи нові джинси, не обмежуйтеся стандартними синім кольором. Нагадаємо, що в цьому році наймоднішими вважаються синій, рожевий, зелений і оранжевий, а значить, можна сміливо купувати яскраві штани.

Фото: Pinterest

Важливим пунктом є посадка – розкльошені джинси візуально подовжують ноги, а значить, вони можуть бути середньої посадки. Але трендовою поки залишається висока. Занадто низькі штани підходять не під кожен образ.

Фото: Pinterest

Що стосується довжини, то модні джинси з низом в 2021 – укорочені кюлоти, які добре міксувати з невисокими черевиками.

Фото: Pinterest

Вдала модель джинсів – з ґудзиками замість блискавки. Така деталь робить образ більш цікавим.

Фото: Pinterest

З чим носити джинси-кльош в 2021 році

Насправді, розкльошені джинси не вимагають чогось унікального. Ви можете носити їх з футболкою , Сорочкою, блейзером, піджаком і кардиганом.

Фото: Pinterest

Чорні джинси-кльош красиво виглядають з речами такого ж кольору, що дозволяє створити романтичний або офісний стиль.

Фото: Pinterest

У більш теплу погоду такі джинси створюють ідеальний тандем з топами і в'язаним одягом.

Фото: Pinterest

Ще один відмінний варіант – однотонний лук з розкльошеними штанами.

Фото: Pinterest

Любителям яскравого варто приміряти широкі джинси з принтами. Це можуть бути зірки або квіти, стрази та інший декор в стилі 70-х.

Фото: Pinterest

Низьким дівчатам краще уникати укорочених моделей джинс, роблячи вибір на користь тих, які закривають взуття.

Фото: Pinterest

Занадто широкі штанини візуально зроблять вас нижче. Але ситуацію може врятувати висока посадка.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

До речі, що стосується взуття, то з джинсами-кльош модно носити будь-що: босоніжки, кеди, чоботи чи туфлі. Однак взуття на платформі стане кращим варіантом для тих, у кого низький зріст.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 фешн-трендів цієї весни.

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