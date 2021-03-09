Як обрати джинси-кльош та з чим їх носити: готові образи
Розкльошена пара джинсів – головний фаворит 2021 року
Багато років тому розкльошені джинси були дуже модними. Зараз вони поступово стають знову актуальними, але не всі готові вдягнути одну з таких пар.
У цьому матеріалі розповідаємо, як вибрати правильні джинси-кльош і з чим їх носити в новому сезоні.
Вибираючи нові джинси, не обмежуйтеся стандартними синім кольором. Нагадаємо, що в цьому році наймоднішими вважаються синій, рожевий, зелений і оранжевий, а значить, можна сміливо купувати яскраві штани.
Важливим пунктом є посадка – розкльошені джинси візуально подовжують ноги, а значить, вони можуть бути середньої посадки. Але трендовою поки залишається висока. Занадто низькі штани підходять не під кожен образ.
Що стосується довжини, то модні джинси з низом в 2021 – укорочені кюлоти, які добре міксувати з невисокими черевиками.
Вдала модель джинсів – з ґудзиками замість блискавки. Така деталь робить образ більш цікавим.
Насправді, розкльошені джинси не вимагають чогось унікального. Ви можете носити їх з футболкою , Сорочкою, блейзером, піджаком і кардиганом.
Чорні джинси-кльош красиво виглядають з речами такого ж кольору, що дозволяє створити романтичний або офісний стиль.
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У більш теплу погоду такі джинси створюють ідеальний тандем з топами і в'язаним одягом.
Ще один відмінний варіант – однотонний лук з розкльошеними штанами.
Любителям яскравого варто приміряти широкі джинси з принтами. Це можуть бути зірки або квіти, стрази та інший декор в стилі 70-х.
Низьким дівчатам краще уникати укорочених моделей джинс, роблячи вибір на користь тих, які закривають взуття.
Занадто широкі штанини візуально зроблять вас нижче. Але ситуацію може врятувати висока посадка.
До речі, що стосується взуття, то з джинсами-кльош модно носити будь-що: босоніжки, кеди, чоботи чи туфлі. Однак взуття на платформі стане кращим варіантом для тих, у кого низький зріст.
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